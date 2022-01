Flor Jazmín Peña está viva de milagro, tras protagonizar un violento choque camino a Pinamar en el que auto quedó en destrucción total.

“Capaz sea cringe postear esto, pero quizá ahora los 8/1 también sean mi cumpleaños. Usen los cinturones siempre que a nosotros nos salvó la vida”, escribió junto a una foto del vehículo volcado a la vera de la ruta.

Flor Jazmín Peña relató cómo se salvó de milagro tras sufrir un accidente en la ruta.

La bailarina y ex campeona del “Bailando” perdió el control de su automóvil, que sobrevoló una cerca y volcó dentro de un campo. Si bien el impacto fue fuerte, tanto ella como Agustín Franzoni, su acompañante, resultaron ilesos.

“Estábamos con el auto completamente fuera de control y lo único que pude hacer fue estar en silencio, agarrarme del cinturón y la puerta, y pensar ‘vas a estar bien, vas a estar bien’ hasta que, por suerte, el auto volcó y frenó. Nos metimos en un campo, dimos vuelta en el aire, pasamos la cerca y no tenemos un rasguño. Ahora que lo pienso, digo ‘claro que me merezco dos cumpleaños’ pero no pensaba que así. ¡Qué locura, estoy viva!”, relató.

Tras el impacto, Flor Jazmín Peña y Agustín pudieron salir del vehículo y dimensionar lo sucedido en una noche en la que salvaron su vida de milagro.

“Es rarísimo explicar esto, y al mismo tiempo es difícil no blanquear esto porque es algo que te atraviesa y porque todavía sigo en shock. Sigo siendo yo, pero ya volveremos a hacer TikTok”, concluyó tras el choque que casi le cuesta la vida.