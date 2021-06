Este viernes falleció Rinaldo Rafanelli. El cantante, bajista y compositor de 71 años fue parte de la generación que posicionó al rock argentino. Fue famoso por ser el bajista en proyectos como Color Humano, Sui Generis y Polifemo, junto a David Lebón.

También compartió otros proyectos con destacadas figuras del rock argentino: grabó con Vox Dei y La Pesada y fue parte de las bandas de Luis Alberto Spinetta y Charly García -en los años 90s, grabó Say No More y Alta fidelidad.

Murió Rinaldo Rafanelli, una leyenda del rock nacional

Además, fue parte de diferentes bandas como Demo, Alphonso S’Entrega, Los Romeos, la banda de Fabiana Cantilo y El Adoquín. En sus últimos tiempos, encabezaba el proyecto Rino Rafanelli & la Rimanblu, un clásico trío de rock.

"Luego de batallar con una enfermedad terminal a la que creía que había empezado a ganarle, este viernes a la tarde el cuerpo de Rinaldo Rafanelli, gloria del rock nacional radicado hace años en Villa Mercedes, se dio por vencido. Rafanelli falleció poco después de las cinco de la tarde, en la casa que compartía con su esposa", informó El Diario de la República, de San Luis. “A las cinco de la tarde se descompensó en su casa y su esposa llamó de inmediato a la ambulancia de un sanatorio privado, que cuando llegó nada pudo hacer ante lo fulminante del ataque. Hacía una semana que había empezado un tratamiento de quimioterapia, al que había respondido favorablemente”, agregaron.

Tras conocerse la noticia, celebridades y personalidades de la industria homenajearon al músico. Por ejemplo, David Lebón: "Rino, el dolor me invade. Hasta siempre, querido hermano", escribió el guitarrista en su cuenta de Twitter.