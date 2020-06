Nació Abril, la hija de El Polaco y Barby Silenzi

Barby Silenzi y Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk le dieron la bienvenida al mundo a la pequeña Abril. La niña y la flamante mamá se encuentran en perfecto estado de salud en medio de un situación difícil por el brote de coronavirus en la Argentina. La presentación oficial, se hizo vía Instagram, donde el cantante de cumbia publicó la primera imagen de la recién nacida.

"Hoy es uno de esos días que no me voy a olvidar jamás .. en un momento que el mundo está cambiando y están pasando muchas cosas ... hoy 1 de junio de 2020 nace mi tercer princesa y mi corazón explota de alegría.. compañera , amiga , novia ... mi amor @barby_silenzi te amo me haces muy feliz .. se las presentamos ella es #ABRIL", escribió feliz el papá junto a la primera placa junto a la niña y su mujer.

Barby ya es mamá de Elena, su primera hija con Francisco Delgado, y El Polaco tiene dos hijas, Sol y Alma. Hace pocos días la bailarina compartió imágenes de su avanzado embarazo en las redes sociales. También habló de cómo encararon el parto y su relación con las células madre :"Resguardar las células es como un regalo a futuro para tu bebé. Nosotros nos estuvimos asesorando mucho con mi obstetra y los especialistas en el tema, por eso decidimos hacerlo. Es un procedimiento rápido e indoloro”.

“Las células madre tiene la capacidad de convertirse en cualquier tipo de tejido del cuerpo humano. Almacenarlas otorga una herramienta para el tratamiento de patologías de distinta gravedad. Tenemos el kit listo para llevar al sanatorio", cerró.

¡Felicidades!