Así fue el reencuentro de Wanda Nara con sus hijas: ingreso por la puerta de atrás del Chateau y “regalos para mamá”

Luego de una escandalosa y larga espera, Mauro Icardi regresó al edificio Chateau Libertador para que sus hijas vuelvan a estar nuevamente bajo el cuidado de su madre, Wanda Nara. Esta vez, la situación se dio de manera tranquila y él estuvo acompañado por su abogada, Elba Marcovecchio.

Wanda Nara mostró el emotivo reencuentro con sus hijas

Tras una semana sin ellas porque se encontraban en la mansión de los sueños junto a su padre Mauro Icardi, Wanda Nara se reencontró con sus hijas Francesca e Isabella.

Su expareja se acercó al lugar junto a la letrada, Elba Marcovecchio, y en vez de ingresar por la puerta principal del edificio Chateau Libertador eligió la puerta de atrás para evitar a la prensa, según contó el periodista Gustavo Méndez. Además, habría tardado sólo cinco minutos en dejarlas sin ningún inconveniente y escapar de los cronistas que se encontraban allí aguardando por él.

Wanda Nara

Wanda, por su parte, se encargó de compartir las tiernas imágenes del reencuentro con sus pequeñas y la sorpresa que les tenía preparada en su hogar. A través de sus historias de Instagram, la empresaria cosmética mostró que se trataba de una merienda especial, que incluyó tortas dulces en presentaciones individuales de una conocida patissiere, infusiones y una decoración con flores, globos rosados y peluches de Hello, Kitty.

Wanda Nara

La modelo también subió una tierna postal de su mano y la de sus hijas. Y reveló el hermoso gesto de sus nenas: “Regalitos para mamá”. Al parecer, durante el tiempo que estuvieron con su padre y la China Suárez, Francesca e Isabella decidieron ir de compras para hacerle un obsequio a su mamá.

Wanda Nara

Así fue que decidieron llevarle algunos juguetes de moda como un peluche Baby Three Rabbit, un llavero Cry Baby y otro accesorio de My Melody y Kuromi, parte del universo de Hello, Kitty.

Por la noche, Wanda Nara volvió a mostrarse activa en su red social de Instagram y publicó una imagen de su comedor. "Menú nocturno", escribió junto a la fotografía que mostraba unas ricas hamburguesas y gaseosas como parte de la cena.

Wanda Nara

De esta manera, Wanda Nara mostró cómo fue el emotivo reencuentro con sus hijas tras una semana sin estar bajo su cuidado y los “regalos para mamá” que llevaron las niñas.