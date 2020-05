Natalie Weber durísima con China Suárez: "Ni marido ajeno ni rompo familias"

Natalie Weber tuvo palabras desafiantes de alto tenor en contra la China María Eugenia Suárez. La modelo se enfrentó a la actriz en medio del escándalo de la "Maquinita".

Natalie había aclarado, cuando comenzó la guerra, que "La China promociona la competencia, y habla así por eso: "Están los videos de ella. No me gusta que para hablar bien de vos tengas que hablar mal del otro. Alcanza con que hables bien de vos, y con eso tenés que ganarte la confianza o el apoyo de la gente pero por lo que sos vos, no opacando al otro. Que diga eso, es ensuciar. De hecho se generó esta polémica por lo que ella dijo. No me interesa denigrar al otro, a mi me interesa hablar de mí”.

"La realidad es que hay muchas personas que dicen que es una estafa porque hay productos similares más baratos. (...) Nadie te obliga a comprar, ni a mí nadie me obligó a poner dinero para ingresar. Yo lo que hago es promocionar una maquinita que es de limpieza y la uso cotidianamente. A mí me da resultado, pero para mí esa maquinita es de limpieza. Es imposible que sea una estafa o algo ilegal. (...) No estoy de acuerdo en que sea una estafa piramidal. Vos generás un equipo para poder trabajar y pueden ganar más plata que vos. No es piramidal. Si yo te vendo un aparato sería serio probarlo yo, y después vendértelo. La lumi la probé y me dio resultado", aclaró Weber.

Una fan de la China Suárez aprovechó una de las historias de Instagram de Natalie para dejarle un comentario mala onda: "No le llegás ni ahí a la China Suárez". "No cierro los comentarios, bebita", le respondió a la usuaria Natalie. A lo que sin pelos en la lengua agregó: "gracias a Dios que no llego a la China. No me cojo marido ajeno, ni rompo familias", cerró la modelo en la captura de pantalla filtrada en Intrusos esta tarde.