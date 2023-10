Nicki Nicole es vista frecuentemente con el músico mexicano Peso Pluma, por lo que se dio por sentado que estaban en una relación. Sin embargo, en una entrevista reciente, la rosarina no solo negó esto, sino que también realizó una comparación que involuntariamente sugirió una similitud del norteamericano con un perro, lo cual generó críticas en las redes.

Nicki Nicole y Peso Pluma

El presentador puertorriqueño Molusco la invitó a su programa y le preguntó si le molestaba que le consultaran sobre su relación con el cantante. Nicki Nicole dijo que no y explicó: "Si vos salís todos los días con un perro, nadie te va a preguntar porqué todos los días salís con el perro".

Cuáles fueron las repercusiones de los dichos de Nicki Nicole

Después de negar que estuviera llamando perro al músico mexicano, aclaró: “Nosotros vamos juntos para todos lados, nos estamos conociendo, todo piola. Y la gente obviamente va a decir ‘¿qué onda?’". Posteriormente, subrayó: "El chabón me cae bien, yo le caigo bien y está todo bien entre nosotros. Somos amigos, está todo piola, no hay leyes ni nada". Esto contrasta con las declaraciones previas de Peso Pluma, en las que confirmó su relación de noviazgo y su amor por ella.

Nicki Nicole utilizó su cuenta en X para hacer una declaración luego de todas las críticas que recibió tras sus palabras sobre Peso Pluma: "Gente no saquen todo de contexto, sólo quise dar un ejemplo pero me puse nerviosa por la pregunta". Escribió: "Pido disculpas si no se entendió bien lo que quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien que quiero".

SDM