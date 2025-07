Nicolás Cabré se habría puesto de acuerdo con Benjamín Vicuña: le revocaría el permiso a la China Suárez

El escándalo de la China Suárez y Benjamín Vicuña sigue creciendo, y las tensiones se van esparciendo hacia otros personajes mediáticos. El actor había tomado la dura decisión de pedirle a la Justicia que actuara para que la actriz no se llevara a sus hijos a Turquía. Sin embargo, él habría estado hablando con otra persona más, que habría cambiado de parecer con esa conversación. En A la Tarde, aseguraron que Nicolás Cabré también le revocaría a la China Suárez el permiso para salir con Rufina del país.

La China Suárez llevó, a principio de este año, a sus hijos a Turquía. En un viaje con Mauro Icardi, los menores pudieron ver lo que era la vida turística del país y pasaron semanas con su mamá y su nueva pareja. Desde ese momento, comenzaron los rumores de una posible mudanza hacia allá, ya que la actriz había querido acompañar al futbolista en su regreso al Galatasaray. Sin embargo, Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré le pusieron un alto a sus planes, cuando comenzaron a expresar su descontento con la idea.

Vicuña, desde un comienzo, se mostró reacio a la idea de que Magnolia y Amancio se fueran de la Argentina, para comenzar una nueva vida en Turquía. En varias ocasiones, había dado su negativa y, finalmente, acudió a la Justicia que accionó y le prohibió el viaje a la actriz con sus hijos de estos últimos días. Esto hizo que comenzara un fuerte escándalo, ya que ella lo acusó de "mal padre" y de haberle sido infiel mientras estaba embarazada. De esta manera, el cruce creció en los medios de comunicación y en la institución legal, hasta llegar a involucrar a Cabré.

Por su parte, Nicolás tuvo varios cambios de opiniones, pero siempre defendía la idea de que Rufina debía quedarse a terminar el año escolar en la Argentina. En A la Tarde, aseguraron que Benjamín habría ido a hablar con el actor, y esto había provocado un cambio de parecer. “Se han puesto de acuerdo en que no se mude ninguno de los hijos de la China. Siguiendo el pensamiento de Vicuña, los chicos tienen su centro de vida en Argentina”, expresó Carmela Bárbaro. La noticia provocó un debate entre los panelistas y la conductora, quienes opinaron sobre cuál sería el objetivo de ambos padres.

Algunos usuarios de las redes sociales, apuntaron con que esto era una movida para prohibirle a la China Suárez tener una relación con Mauro Icardi. Sin embargo, otros aseguraron que no se trataba de eso, si no de un cambio de modalidad, ya que la madre no se seguiría haciendo cargo de los menores. Este escándalo comenzó con una negativa de Benjamín Vicuña, pero ahora se sumó Nicolás Cabré, provocando una nueva guerra legal y mediática entre personajes reconocidos de la farándula.

