Benjamín Vicuña respondió a la China Suárez: “No lo puedo creer”

En medio de la batalla legal que se desató entre Benjamín Vicuña y la China Suárez, el actor respondió en vivo al posteo que publicó su ex, en el que lo cuestiona como padre. El problema surgió porque Vicuña revocó el permiso para que Magnolia y Amancio viajen con su madre a Turquía, y lo hizo 48 horas antes del viaje. Ante el contundente descargo en redes por parte de la actriz, Vicuña respondió en LAM.

Según la China Suárez, la decisión de Benjamín se habría dado porque está celoso de que sus hijos admiren a Mauro Icardi, quien parecería que cumple una figura más presente y activa para sus hijos.

La china aseguró que Benjamín la engañó, ejerció violencia de género psicológica para con ella, le generó problemas de salud mental y llevó a a tomar medicación psiquiátrica para evitar la ansiedad y la depresión. Y como si fuera poco, aseguró que el chileno tiene problemas de adicción.

Además sostuvo que sus niñeras son quienes crían a sus hijos cuando están con él, que no los lleva de vacaciones y que solo le interesan las fotos para aparentar ser un buen padre. La actriz declaró que jamás anunció nada de todo esto para que sus hijos crezcan con la ilusión de un padre presente.

Vicuña no se quedó callado y en diálogo con LAM respondió: “No voy a contestar a tanto odio, la clase de padre que soy lo saben mis hijos. No lo puedo creer, no me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos”.

