Nicolás Cabré reveló cuál fue su reacción cuando la China Suárez se fue a vivir a España con su hija, Rufina

Instagram

En el último tramo del 2021, la china Suárez se fue a residir a España junto a Rufina, la hija que tiene junto a Nicolás Cabré, Magnolia y Amancio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña. Allí se quedó hasta mediados de diciembre cuando volvió al país en medio del Wandagate.

En una entrevista con Clarín, Nicolás Cabré fue consultado respecto a su opinión de que su hija de fuera a vivir por un tiempo a España acompañando a su madre que tenía trabajo en Europa y por cuestiones laborales necesitaba instalarse allá por un tiempo.

Nicolás Cabré

“Mi hija tenía la posibilidad de estar en lugares hermosos y yo, ¿iba a decir que no? Yo lo único que quiero es que mi hija conozca todo, que viva todo, que me cuente”, fue la respuesta de Nicolás Cabré que asumió no haberse enojado por esa situación.

Con respecto a cómo manejaron el tema de la distancia, Nicolás Cabré respondió: “Con la tecnología hablábamos todos los días. No hay nada que me guste más que esté con la madre, con la abuela, con sus hermanos” y asumió que tienen muy buena relación con la China Suárez.

Rufina Cabré

Nicolás Cabré se sinceró y afirmó: “Tengo una relación de verdad hermosa y eso es espectacular para Rufi y para nosotros también. Poder reírnos, divertirnos, apoyarnos, estar, es mi familia. Y si pusieron que yo estaba enojado por algo estaban mintiendo”.

Con esos dichos, Nicolás Cabré puso fin a los rumores de que le habría molestado el hecho de que la China Suárez se lleve a Rufina a vivir a España junto a ella mientras rodaba una película. El actor se evidenció muy respetuoso de la madre de su hija y no entró en polémicas.