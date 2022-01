Nico Vázquez tuvo que suspender la función de “Una Semana Nada Más” en Mar del Plata

Instagram

Es de público conocimiento que Nico Vázquez, Gimena Accardi y Benjamín Rojas, están haciendo temporada teatral en Mar del Plata, donde están presentando “Una Semana Nada Más”, obra que lleva más de 500 funciones realizadas a lo largo y a lo ancho del país.

A nivel nacional, la obra de Nico Vázquez, Gime Accardi y Benjamín Rojas está siendo la más exitosa de la temporada, pero anoche lamentablemente tuvieron que suspender la función con localidades agotadas, lo que implica más de 1300 personas en el público.

Gimena Accardi utilizó las historias de su cuenta personal de Instagram para explicar lo sucedido: “Lamentablemente acabamos de suspender por una falla técnica, se rompió una caja de sonido, un parlante gigante que va arriba en super pullman”, comenzó diciendo la esposa de Nico Vázquez.

“Toda la gente de arriba no oía y la mitad de la sala de abajo, tampoco escuchaba, asique tuvimos que suspender, porque no es una falla que se soluciona en 10 minutos y no íbamos a dejar a la gente esperando una hora”, expresó Gime Accardi.

Como era de esperarse, Nico Vázquez replicó el mensaje que publicó su esposa en sus redes, donde también se aclaró que quienes pueda y quieran ir en otra fecha, pueden cambiar sus entradas y quienes quieran el reintegro de su dinero también podrán solicitarlo.

Los actores pidieron disculpas en el escenario por el inconveniente técnico que, aunque era ajeno a ellos, los excedió, pero también se disculparon en las redes. La gente lo tomó de buena manera y les mostró su apoyo con un gran aplauso, gesto que Nico Vázquez, Gime Accardi y Benja Rojas agradecieron.