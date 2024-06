Nicole Neumann no ha dejado de compartir contenido relacionado a la maternidad en redes sociales. Desde el nacimiento de su hijo, Cruz Urcera, a mediados de este mes, se la ve en sus redes sociales mostrando la cotidianidad de la familia, el cuidado del niño, los horarios y más.

Pero, no todo el contenido compartido por Neumann ha causado sensaciones positivas en sus seguidores y, recientemente, la criticaron por haber estado maquillada cuando salió de la clínica, acusándola de no se una "mujer real". "Me da mucha gracia, la verdad, sobre todo mujeres que no tienen idea de cuál es la realidad, la situación del otro. Pero están ahí, al pie del cañón, para criticar, para tirar mala onda, para hacer un comentario desagradable, sobre algo que ni saben cómo pasó, por qué, cuál es la interna", expresó la modelo en un descargo.

"Veníamos hablando con mi amiga, Luli de la Vega, maquilladora, de que siempre veía a todas salir espléndidas de la clínica, peinadas, maquilladas. Digo: '¡Yo nunca pasé así el alta de mis hijas!'", explicó sobre cómo se dio el momento.

Nicole Neumman y su prueba de que es una mujer real

La polémica por sus fotos producida se expandió por internet y esto generó comentarios de otras celebridades, entre ellas de Yanina Latorre, quien defendió a Neumann. Ahora, como un mensaje irónico para los haters, la expareja de Fabián Cubero compartió una foto con la faja de maternidad.

Nicole Neumann se tomó una selfie con su hijo sobre su pecho y en la foto se puede ver debajo de su pantalón una faja. "Faja post parto, mujer real", escribió la modelo con sarcasmo para demostrar que no todo lo que brilla es oro.