Mica Viciconte compartió su opinión sobre el reciente video de Nicole Neumann en el que se muestra maquillada tras dar a luz a su hijo Cruz Urcera y que causó muchas críticas.

En una entrevista con "Socios del Espectáculo", Mica se diferenció claramente de la modelo, subrayando su propia experiencia más relajada y enfocada en su hijo.

Viciconte comentó que, a diferencia de Neumann, ella salió de la clínica sin preocuparse por su apariencia: "Salí como una bolsa de papa", dijo, añadiendo que para ella lo más importante era su hijo y no cómo se veía.

Mica remarcó que no suele arreglarse mucho y prefirió mantenerse natural y cómoda después del parto. “Yo había tenido parto vaginal, estaba dolorida, y lo que menos quería era que venga alguien al sanatorio a retocarme o arreglarme. Soy diferente en ese sentido”.

Además, Mica señaló que durante los primeros meses de vida de su hijo, no usó perfume ni se preocupó por su apariencia, ya que consideraba que imponer estándares estéticos tras el parto no era saludable.

El descargo de Nicole Neumann tras la polémica por su maquillaje

"Vamos a charlar un poquito, hace tiempo que no aparezco por razones obvias... porque estuve leyendo cosas", comenzó Nicole Neumann en un video que compartió en sus redes. "Me da mucha gracia, la verdad, sobre todo mujeres que no tienen idea de cuál es la realidad, la situación del otro. Pero están ahí, al pie del cañón, para criticar, para tirar mala onda, para hacer un comentario desagradable, sobre algo que ni saben cómo pasó, por qué, cuál es la interna", acotó.

"Obviamente, tengo la panza hinchada, me duele la cicatriz. Pero ¿voy a mostrar eso?, ¡No!, son intimidades, de mi marido y de mi bebé, en el peor de los casos, y muestro lo que tengo ganas", aseguró Nicole, quien dijo que sólo estuvo maquillada para la foto, pero que luego se cambió a un look de "entrecasa".

