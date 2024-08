Desde hace dos meses, la vida familiar de Nicole Neumann cambió por completo con la llegada de Cruz, su primer hijo junto a su esposo, Manu Urcera. El bebé conquistó a todos y son sus tres hermanas que se muestran muy cercanas, compartiendo diversos momentos especiales. Ahora, fue Allegra Cubero la que se llevó todas las miradas luego que su madre mostrara en redes sociales cómo pasan las noches, muy unidos.

El video que compartió Nicole Neumann

La dinámica familiar en la casa de Nicole Neumann con la llegada de un bebé cambió por completo; con gran alegría, todos se adaptan a las necesidades del bebé y la modelo no duda en mostrar cómo viven los más tiernos momentos en familia. Además, desde hace algunos meses, su hija mayor, Indiana, volvió a convivir con ella luego de un largo periodo viviendo con su padre, Fabián Cubero.

La alegría para la modelo es total, por ello no duda en capturar todos los momentos que atraviesa, por más rutinarios que sean. Este fue el caso del lunes por la noche, en el que filmó uno de los momentos que les gusta compartir al clan. "Amo estas noches de pelis y comida en familia", escribió junto al video que compartió en Instagram.

En las imágenes se la puede ver a Nicole sentada en un sillón. Mientras que a un costado se encuentra Sienna Cubero, del otro Manuel Urcera, ambos disfrutando de una película. Mientras tanto, detrás de la modelo, se observa a Allegra junto a su hermanito, Cruz. La adolescente no nota que su madre la filma porque está muy compenetrada en el bebé, quien descansa plácidamente mientras ella lo pasea con gran suavidad. Esta secuencia dejó en claro que la flamante madre vive un gran momento, al tener a toda su familia reunida.

La decisión de Nicole Neumann sobre su hijo

Desde que son pequeñas, sus tres hijas - Indiana, Allegra y Sienna- son mostradas en las redes sociales por parte de sus padres. Aunque tras la separación de Nicole y Fabián Cubero, por una medida judicial, ambos no podían mostrar a las niñas virtualmente, esa medida ya no tiene vigencia, las tres posan muy contentas ante las cámaras.

Pero lo cierto es que esta exposición no es la misma que tiene la modelo con Cruz, el bebé que tiene dos meses de vida. Si bien comparte en redes sociales diariamente contenido con él, junto a Manu, tomaron la decisión de no mostrar el rostro del pequeño, es por ello que tapa su rostro con un emoji o realiza tomas con planos que no permiten mostrarlo abiertamente. Presuntamente, el motivo sería preservar al pequeño.