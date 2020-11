La decisión de Nicole Neumann que involucra a los mellizos africanos abandonados

Nicole Neumann se ofreció como voluntaria para adoptar a los mellizos africanos abandonados en Bahía Blanca. La celebridad argentina se mostró más que conmovida por este caso que indignó al país.

"El ente de adopción se encarga de saber si vos tenés una buena vida para brindarle a esos chiquitos que ya vienen pasando una vida terrible por el abandono, por todo", expresó la modelo mientras debatían al respecto en Nosotros a la mañana.

Con total indignación, la figura televisiva agregó: "Entonces, digo, una vez comprobado que les podían dar una buena vida, claramente esto estaba dado y claramente no quisieron tenerlos más".

Finalmente, Nicole expresó su voluntad de adoptarlos: "A estos chicos los dejó en una fiscalía, sin mucho aviso ni nada. A mí me partió el alma, el corazón, me pongo de voluntaria para adoptarlos, lo digo realmente. Realmente no lo puedo creer".

Según infirmó La Nación, los pequeños fueron desamparados en una comisaría por su padre adoptivo. El caso de estos niños llegó a miles de hogares del país y muchas familia se ofrecieron para cuidarlos, entre ellas Neumann.

Dos mellizos africanos fueron abandonados en Bahía Blanca por sus padres adoptivos

Sucedió el martes pasado y la noticia cobró relevancia en los medios esta semana. Los mellizos africanos fueron abandonados por su padre adoptivo en Bahía Blanca en una Comisaría de la Mujer y de la Familia.

"Por razones de índole personal, que dificultarían su vinculación y el sostenimiento de su vida familiar", fue el justificativo que dio el hombre al dejar a los pequeños conforme a la La Nación.

Esta persona y su esposa fueron a buscarlos en agosto del 2019 a Guinea-Bisáu para trasladarlos a la Argentina con el objeto de formar una familia. Ahora se supo que una vez más fueron desamparados.