Rocío Oliva se descompensó al enterarse de la muerte de Diego Maradona

La muerte de Diego Maradona provocó una fuerte conmoción en el mundo entero . El astro del fútbol murió este miércoles a la mañana por un paro cardiorrespiratorio mientras estaba en su casa de Tigre.

La noticia circuló de inmediato en los medios en el momento en el que Rocío Oliva, su última pareja, estaba por salir al aire del programa de Telefe, "Flor de equipo" de Florencia Peña.

Según contaron en Intrusos, la rubia sufrió un colapso cuando se enteró de la trágica novedad. “Rocío Oliva, su última pareja pública, estaba en el programa de Florencia Peña en Telefe de invitada y se descompensó cuando le llegó la noticia, que se la comunica su propia madre”, dijo Rodrigo Lussich.

Tiempo atrás, Oliva se refirió a la salud de su ex pareja y quebró en llanto al hablar de su estado. A pesar de su separación, la DT se mostró cercana al "Diez" durante los últimos meses.

"El único deseo que tengo es que esté bien, hoy no lo vi tan bien. No vi al Diego que yo conozco y me da tristeza", expresó Oliva días atrás.

"Mirá lo que voy a decir, pero prefiero al Diego del año pasado. Que se arme un quilombo en el cumpleaños y ver a ese Diego que canta, que baila, que tiene color en la cara y que está más gordito. Yo prefiero a ese Diego toda la vida", agregó.