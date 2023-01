Nicole Neumann y Manu Urcera compartieron esta tarde en sus redes sociales desde Punta del Este, la noticia de que se van a casar.

El corredor de autos le hizo la propuesta a la modelo de manera sorpresiva en la cena de aniversario de sus padres. "Ayer venía convencida de que iba a la comida aniversario de mis suegros (post 00). Ni enterada de lo que me esperaba", escribió la modelo en sus Historias de Instagram. También mostró una foto de su cara de sorpresa al escuchar la gran pregunta por parte de su novio. Y, contó que para ese momento, el corredor de autos eligió que leyeran una carta de Frida Kalho, que es una de sus artistas preferidas.

Nicole Neumann y Manu Urcera anunciaron su compromiso.

"La noche más perfecta. El atardecer perfecto", escribió luego Nicole Neumann en sus redes. Además, la pareja publicó una foto mostrando el anillo y la Top model señaló: "Sí, quiero. Me explota el corazón de felicidad. Qué mágico empezar el año así!! ".

Enseguida comenzaron a recibir mensajes de sus seguidores, familiares y amigos. "Alegría inmensa por ustedes!!!!! Los quiero tanto!!!! Viva el amor!!", les dedicó Gegé Neumann, la hermana de la modelo.

Por su parte, Manu Urcera publicó una foto de sus papás en el festejo y les dedicó un feliz 32º aniversario. Luego, compartió una Historia de Instagram de su hermana, donde la cuñada de Nicole Neumann había escrito: "No lo puedo creer, anoche fue pura emoción. Mi hermano se casa. Felicitaciones a los novios". En la imagen se los puede ver a la modelo y a su pareja muy sonrientes.

Para el evento, tanto Nicole Neumann como su novio, eligieron outfits total white.

"Todavía no puedo creerlo!!", escribió horas después Nicole Neumann en otro posteo. Y continuó: "Una noche de ensueño , una vez mas que me sorprendiste con cada detalle , el atardecer perfecto, el anillo perfecto, el poema perfecto!!!"

"Gracias como digo siempre por cuidarnos y amarnos, no solo a mí, también a mis hijas, que son parte de mí!! Y ahora, for ever & ever! Te amo!", concluyó la top model. En las imágenes que agregó, se pudo ver que Manu Urcera le tapó los ojos con un pañuelo para sorprenderla con la propuesta. Finalmente se arrodilló y le hizo la gran pregunta, con anillo incluido.