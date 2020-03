Conocé a la nieta de Luis Alberto Spinetta: Con tan solo 14 años conquista Broadway

Vida Spinetta tiene 14 años y un futuro grandioso. La nieta de Luis Alberto Spinetta, de a poco se está instalando en Broadway y llama la atención de todos, Vida es hija de Majo Carnero, la bailarina y coreógrafa que en el último Bailando de ShowMatch y de Dante Spinetta.

La jovencita es fanática del trap y es influencer en el mundo de Instagram donde demuestra que sus cualidades artísticas. Hace algunos días viajó a Nueva York para sumarse a GO Broadway, la academia de comedia musical creada por la argentina Valentina Berger.

“Tuve una clase de canto con la profesora de Bruno Mars. ¡Eso fue tremendo! Es increíble lo que se aprende. No podía creer estar ahí con gente tan grosa" y contó que pudo ver cuatro espectáculos en Broadway: "Los veía y decía: ¡un día quiero estar ahí! Hay que seguir trabajando en lo queme gusta y soñarlo fuerte. Me voló la cabeza", contó en un mano a mano con Teleshow.

"Me enseñan y aprendo cosas nuevas, aunque en general no les pregunto porque ellos me ayudan sin que yo se los pida, se da todo de manera muy natural. Soy muy autoexigente y si no le pegué a una nota, lo hago otra vez. Después les pregunto a ellos qué les parece y si está bien, lo subo", aseguró sobre sus contenidos en las redes sociales.

Por otro lado se animó a hablar de la relación con su papá, Dante: “Me gustaba grabarme, hacer videos. Para mí era como un juego. Mi papá tenía un micrófono en el living y yo me sentía como en un concierto".

“Tengo un cuaderno en el que escribo, pero nunca me terminan de convencer. Tengo que seguir metiéndole para hacer cosas que me gusten. A veces se las muestro a mi papá o a mi mamá, pero casi nunca. Tengo que seguir escribiendo hasta que encuentre una que me guste y la quiera mostrar", cerró.