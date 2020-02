No es Dante Spinetta: Flor Vigna contó que tuvo una cita con otro hombre

En medio de rumores de romance con Dante Spinetta, Flor Vigna aseguró que dejó atrás los prejuicios y se animó a vivir una nueva etapa de su vida.

A pesar de su acercamiento a Nico Occhiatto, la bailarina aseguró que "está en una relación consigo misma" y que se animó a tener una cita por primera vez.

“Una amiga me dijo ‘vos andá y andá a tener una cita con vos misma, andá a ver qué pasa con esta Flor de 25 años, cómo se para y cómo siente este momento’”, contó en Cortá por Lozano. “Esa cita llegó por gente en común. Soy medio miedosa”, confesó pero no quiso dar detalles del hombre en cuestión.

"Fui a la casa de él, pero antes le mandé un mensaje. Benjamín Rojas me retó por eso”, siguió con su relato.

“Le dije que se iba a encontrar con una piba que no la ‘tenía atada’. A mi me pasa que como me encanta bailar, cuando yo bailo le doy todo a una cámara y después cuando me ves en persona soy más boludona”, contó.

“Le dije ‘juntémonos, tomemos algo, nos reímos pero sin expectativas de nada’ y aceptó que vaya a su casa porque por los medios no se puede salir a ningún lado”, relató, risueña mientras negaba que él sea conocido. “Me animé y fue divertido. Él me respondió ‘ja, ja, ja qué tierna’. No se si dijo eso por pesada o le parecí tierna de verdad. Y así, sin empecé una nueva etapa de mi vida", concluyó.