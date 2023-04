El sábado venía sin muchos cambios en las redes sociales hasta que la bailarina profesional Noelia Marzol terminó con esa quietud y se mostró con su nuevo radical cambio de look.

A solo tres meses de su anterior cambio de look, esta noche Noelia Marzol volvió a compartir las fotos de nuevo cambio en el pelo. Ahora luce menos morocha y con el largo del pelo mucho más extenso.

Noelia Marzol y Ramiro Arias.

Noelia Marzol y Ramiro Arias.

Con el anterior cambio del pasado 17 de febrero, la actriz había revolucionado todas sus redes sociales, pero ahora, en cuestión de minutos, su posteo está rompiendo récords en reacciones.

Hablamos con Noelia sobre este nuevo cambio y nos dio detalles de sus cambios de look tan cercanos: "Para serte sincera me lo oscurecí porque con los dos post partos estaba quedándome pelada casi... Y el rubio no coopera".

Noelia Marzol, look anterior.

Noelia Marzol, look nuevo.

"Me lo corté porque no tenía tiempo de mantenerlo con los dos bebés. Y ahora que estoy más tranqui volví al largo porque el personaje de Sex, amerita más un estilo sensual", remarcó la actriz, en relación a su trabajo en la exitosa obra de teatro dirigida por José María Muscaria, que se da en Gorriti Art Center.

Noe subió algunas imágenes junto a su esposo, el jugador de fútbol Ramiro Airas. Los dos, muy enamorados, hicieron gala de su romántica noche y un desafío claro para la bailarina. Poder lograr una foto con el padre de sus dos hijos.

Noelia Marzol en SEX.

“Fotos solos. ¡Todo un desafío! Ramiro, te amo, amiguito”, agregó la actriz en su publicación de Instagram.

Noelia Marzol compartió las secuelas que le deja su profesión

De la cabeza ahora pasamos a los pies Noe Marzol es una de las famosas que más laburan y le ponen el hombro al trabajo.

Con mucho amor por el baile, la actriz subió a sus historias de Instagram un video que muestra las secuelas que le deja el bailar. La artista dejó ver el lado B, de lo que nadie ve en el escenario, pero que el efecto de su arduo trabajo y del amor que le pone a sus presentaciones.

“Che, yo hago el esfuerzo, pero es imposible ser bailarina y tener los pies como la gente. ¡No se puede, juro que no se puede!”, comentó Noelia Marzol en su video.