Noelia Marzol y una tierna producción de fotos de Alfonsina, su hija menor: "Ser madre es el mejor estado que sentí"

Dice que nunca pensó que le iba a encantar tanto ser madre, que de chica no lo proyectaba pero se le despertaron las ganas cuando conoció en 2019 a Ramiro Arias, su marido futbolista y padre de sus hijos, Donatello (1 año y 9 meses) y Alfonsina (dos meses). Si bien Noelia Marzol aclara que a veces tiene días caóticos con la crianza de dos bebés, volvería a agrandar la familia.

“Por momentos, me vuelvo loca con muchas actividades: amamantar a uno y que el otro también coma y duerma... llevarlo al jardín, entretenerlos... Hay que coordinar varias cosas pero era lo que esperábamos en casa. Ramiro paterna conmigo a la par, de a poco nos vamos acomodando. Todo es aprendizaje y nada se compara con la felicidad que da un hijo. Me gusta disfrutar de cada etapa, ser madre es el mejor estado que sentí”, confiesa la actriz y bailarina que se destacó en la obra “Sex, Viví tu Experiencia”.

Noelia Marzol y una tierna producción de fotos de Alfonsina, su hija menor:

Incluso asegura que ahora se siente más segura que cuando fue mamá por primera vez: “Dejás de tener tanto miedo. Con Donatello no dormía a la noche, él estaba bien pero yo controlaba que no se ahogase, que respirara bien. Y eso no me pasa con Alfonsina. Hay un montón de situaciones con las que te relajás y dejás de obsesionarte”, reflexiona sobre la llegada el 21 de diciembre de su beba, quien fue recibida con “un amor desmedido” por su hermano mayor, más allá de manifestar algunos típicos celos.

Noelia Marzol y una tierna producción de fotos de Alfonsina, su hija menor:

“Cuando tengo a ‘Alfi’ a upa, ‘Doni’ lo va a buscar al padre, le da la mano y le señala a la beba para que la agarre. Es su forma de llamar la atención y expresar que necesita sus tiempos conmigo solo”, agrega entre risas.

Noelia Marzol y una tierna producción de fotos de Alfonsina, su hija menor:

El nuevo desafío de Noelia Marzol tras el nacimiento de Alfonsina

Noelia Marzol está feliz por haber podido encontrar el equilibrio entre la maternidad y el trabajo. Cuenta que durante su último embarazo debió dejar de bailar antes de lo esperado y así descubrió su faceta como diseñadora.

“No tengo el titulo pero me gusta diseñar y cuando el médico me dijo que dejara la actividad física, lancé Sex (@infolenceria. sx), una colección de lencería inspirada en el espectáculo teatral de José María Muscari. Saqué la marca junto a mi amiga Paola Luttini, donde abarcamos todos los talles y con la idea de que cada una conecte con su sensualidad y la libertad de su cuerpo. Así puedo administrar mi tiempo como quiero. A su vez, en la pareja nos hacemos nuestros espacios: hay un momento a la noche en que pasa el huracán: Donatello se duerme después de bañarse y comer. Y Alfonsina descansa también después de tomar la teta. Ahí aprovechamos nosotros lo que podemos antes de volver a darle de comer a la gorda”, concluye mientras analiza propuestas artísticas para marzo.

El nuevo desafío de Noelia Marzol tras el nacimiento de Alfonsina

Fotos: May Ruiz (Instagram: @mayruizfotografia)