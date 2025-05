Olivia, la hija de Enzo Fernández, tuvo su "primera entrevista": De si prefiere Argentina o Inglaterra a lo que recuerda de Qatar 2022

Olivia Fernández, la pequeña estrella que deslumbra con su ternura y espontaneidad en su primera aparición mediática. Sin necesidad de grandes escenarios, la hija de Enzo Fernández y Valentina Cervantes dejó en claro, en una entrevista en el Instagram de la influencer, cuáles son sus preferencias y qué recuerdos la marcaron.

Olivia y Valentina Cervantes

Olivia, la hija de Enzo Fernández y Valu Cervantes, tuvo su "primera entrevista"

En las últimas horas, Olivia Fernández sorprendió a todos los seguidores de Instagram de su madre, Valentina Cervantes, en una divertida dinámica en redes sociales. En un espacio distendido, dejó entrever detalles de su personalidad y su vínculo con el mundo del fútbol recordando un momento con una de las figuras de la selección argentina.

Valentina Cervantes y Olivia Fernández

“Vamos a poner acá una cajita de preguntas para que ustedes pongan que quieren saber”, describió la influencer en sus historias mientras estaba junto a su primera hija. Una de las primeras consultas que le hicieron a la niña fue sobre su comida favorita, por lo que después de pensar un poco respondió segura que eran los fideos con salsa.

Olivia y Benjamín Cervantes

“Que te gusta más Argentina o Inglaterra?”, leyó Valentina Cervantes hacía su hija, esto llevó a Olivia a pensar algunos segundos. “Me gusta a donde me llevan, pero si me gusta Argentina más porque tiene mi comida favorita”, reveló sonriendo. Aunque la familia vive en Londres debido a la carrera de Enzo en el Chelsea, la pequeña sigue sintiendo un fuerte vínculo con su país de origen.

Ante la pregunta que le hicieron los seguidores a la modelo sobre si pelean mucho sus dos hijos, la niña la miro con seguridad a su madre. “Sí, Benja me arranca mi pelo”, comentó la menor. Por su parte, la creadora de contenido le consultó sobre quien se portaba mejor, esto llevó a que la niña respondiera con seguridad que ella hacía más caso a sus padres, recibiendo la confirmación de su mamá.

Otra pregunta que generó ternura fue sobre su equipo de fútbol favorito: “¿River o Boca?” Olivia no dudó en elegir River, el club donde su papá brilló antes de dar el salto al fútbol europeo. Su respuesta no solo reafirmó el amor que siente por el millonario, sino que también trajo consigo un recuerdo especial: “Me gusta River porque jugaba Julián y es mi amigo de pequeña. Y en 2022 cuando mi papá y él jugaron contra México y yo era chiquita me hizo upa”.

Olivia Fernández, la pequeña estrella que ya elige Argentina y River, demostró que, aunque su vida transcurra lejos de su país, sus raíces y su amor por el fútbol argentino siguen intactos. Con la espontaneidad y ternura que la caracterizan, la hija de Valentina Fernández dejó en claro en el Instagram de su madre que Argentina es más que un lugar en el mapa: es donde se encuentra su corazón, sus recuerdos y su identidad.

VDV