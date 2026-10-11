Pampita abrió las puertas de su casa y mostró su rincón favorito para estar con sus hijos

En medio de sus múltiples compromisos laborales y su intensa rutina diaria, Carolina "Pampita" Ardohain siempre encuentra el momento ideal para conectar con lo que más le importa. Las redes sociales funcionan muchas veces como una ventana íntima hacia su cotidianeidad, un espacio donde ella comparte momentos genuinos junto a sus hijos. Lejos de los estudios de televisión y de los grandes eventos públicos, la conductora muestra su costado más familiar y deja al descubierto cómo vive puertas adentro en su hogar, un sitio pensado y diagramado netamente para la comodidad y la vida familiar, donde cada rincón transmite una cálida sensación de hogar.

Pampita reveló su lugar preferido de su casa

El refugio elegido por Pampita: un living cálido y funcional

En una de sus recientes publicaciones en Instagram, Pampita dejó ver su rincón preferido de la casa. El protagonista indiscutido de este sector es un cómodo y amplio sofá tapizado en tonos neutros claros, complementado con almohadones mullidos de piel sintética que aportan una textura acogedora y mantas livianas ideales para relajarse en cualquier momento.

El living de Pampita, su lugar preferido para compartir con sus hijos

Sobre la pared principal, varios relojes analógicos de diseño clásico con marcos metálicos funcionan como un elemento decorativo original que rompe con la sobriedad del fondo. A un costado, una gran planta verde en una maceta aporta frescura y vida al ambiente, mientras que sobre la mesa ratonera se luce un globo terráqueo decorativo de bronce y una bandeja con velas. Allí, según relató ella misma, se pasa las horas relajada junto a sus hijos mirando películas, jugando y compartiendo charlas distendidas que quedan guardadas en la memoria familiar.

Estética equilibrada y detalles de diseño by Pampita

Al recorrer visualmente el espacio, la impronta de una revista de decoración se nota en cada decisión estética de Pampita. Los tonos predominantes en el ambiente se mueven dentro de una paleta armónica y sofisticada: blancos rotos, crudos, arena y marrones suaves que generan una atmósfera de absoluta serenidad y orden visual.

La iluminación natural acompaña la propuesta, reflejándose sobre las superficies limpias y los muebles de líneas simples. No hay excesos ni ornamentos innecesarios; cada objeto cumple una función estética y práctica al mismo tiempo, logrando que el salón principal resulte elegante pero sumamente habitable, pensado para resistir el ritmo dinámico que imponen los chicos en el día a día sin perder ni una pizca de estilo.

En la pared del living de Pampita hay relojes analógicos y el sofá lleno de almohadones de piel

Pampita: Una pasión oculta y un talento natural

A lo largo de los años, cada propiedad en la que vivió demostró un sello muy personal. Con una mirada siempre atenta a las tendencias de interiorismo, ella misma confiesa que le encanta pensar en la distribución de los espacios, elegir géneros, texturas y objetos que transformen una casa común en un verdadero hogar.

Entre risas y con esa simpatía que la caracteriza, suele definirse a sí misma con humor como una "decoradora frustrada" que daría cualquier cosa por redecorar las casas de todas sus amigas. La debilidad de Pampita por embellecer rincones no se limita a sus propias viviendas, sino que disfruta proyectando reformas y ambientaciones ajenas, comprobando que su ojo estético va mucho más allá de las pasarelas y la televisión.