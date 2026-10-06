De Pampita y Julieta Prandi a Nacha Guevara y Luciana Salazar: los famosos que se hicieron presente en la despedida a Lionel Messi

Lionel Messi disputó este martes su último partido con la Selección argentina ante Benín en el estadio Monumental y vivió una noche cargada de emoción junto a miles de hinchas que se acercaron para acompañarlo en su despedida. La jornada también reunió a numerosas figuras del espectáculo, que llegaron hasta Núñez para ser parte de este momento histórico y compartieron desde las tribunas y las inmediaciones del estadio distintos homenajes para el capitán argentino. Pampita, Julieta Prandi, Nacha Guevara, Luciana Salazar, Vicky Xipolitakis, Flavio Mendoza, Marixa Balli, Chato Prada, Grego Rossello y El Polaco fueron algunos de los famosos que dijeron presente y siguieron de cerca el último encuentro de Messi con la camiseta celeste y blanca.
Así se vivió la despedida de Lionel Messi desde las gradas
La despedida de Lionel Messi tuvo un marco especial dentro y fuera de la cancha. Mientras el 10 cerraba su ciclo de más de dos décadas con la Selección, las tribunas del Monumental se llenaron de camisetas argentinas, banderas y mensajes dedicados al capitán. Entre los famosos que acompañaron la jornada hubo quienes llegaron al estadio junto a sus hijos, quienes compartieron fotografías desde sus ubicaciones y quienes eligieron dedicarle públicamente unas palabras al futbolista.
Los famosos que acompañaron a Lionel Messi
La despedida también contó con la presencia de otras figuras que se acercaron al Monumental para acompañar a Messi en esta noche especial. Entre ellos estuvieron Bautista Ortega, Agustina Kämpfer junto a su hijo Juan, Charly García, Nacha Guevara, Verónica Lozano, Maxi López, Marixa Balli y Luciana Salazar junto a su hija Matilda.
Con este encuentro ante Benín, Lionel Messi llega a su partido número 208 con la Selección argentina, después de más de dos décadas defendiendo la camiseta celeste y blanca. Hasta antes del comienzo del partido, el capitán acumulaba 207 presencias y 125 goles, cifras que lo mantienen como el futbolista con más partidos y el máximo goleador histórico del seleccionado.