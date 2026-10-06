De Pampita y Julieta Prandi a Nacha Guevara y Luciana Salazar: los famosos que se hicieron presente en la despedida a Lionel Messi

Lionel Messi disputó este martes su último partido con la Selección argentina ante Benín en el estadio Monumental y vivió una noche cargada de emoción junto a miles de hinchas que se acercaron para acompañarlo en su despedida. La jornada también reunió a numerosas figuras del espectáculo, que llegaron hasta Núñez para ser parte de este momento histórico y compartieron desde las tribunas y las inmediaciones del estadio distintos homenajes para el capitán argentino. Pampita, Julieta Prandi, Nacha Guevara, Luciana Salazar, Vicky Xipolitakis, Flavio Mendoza, Marixa Balli, Chato Prada, Grego Rossello y El Polaco fueron algunos de los famosos que dijeron presente y siguieron de cerca el último encuentro de Messi con la camiseta celeste y blanca.

Lionel Messi en su partido de despedida | Pablo cuarterolo

Así se vivió la despedida de Lionel Messi desde las gradas

La despedida de Lionel Messi tuvo un marco especial dentro y fuera de la cancha. Mientras el 10 cerraba su ciclo de más de dos décadas con la Selección, las tribunas del Monumental se llenaron de camisetas argentinas, banderas y mensajes dedicados al capitán. Entre los famosos que acompañaron la jornada hubo quienes llegaron al estadio junto a sus hijos, quienes compartieron fotografías desde sus ubicaciones y quienes eligieron dedicarle públicamente unas palabras al futbolista.

Los famosos que acompañaron a Lionel Messi

Pampita junto a sus hijos en la despedida de Lionel Messi

Marixa Balli también dijo presenté en la despedida del ídolo

Vicky Xipolitakis dijo presenté junto a su hijo en una noche especial

El Chato Prada estuvo presente en las gradas del monumental junto a su hijo Valentín

Agustina Kämpfer y su hijo Juan en el partido de despedida de Lionel Messi

Luciana Salazar con su hija Matilda en el partido de despedida de Lionel Messi con un look combinado

Julieta Prandi también compartió un homenaje en la despedida del eterno capitán

Bautista Ortega también asistió al último partido de Lionel Messi

La despedida también contó con la presencia de otras figuras que se acercaron al Monumental para acompañar a Messi en esta noche especial. Entre ellos estuvieron Bautista Ortega, Agustina Kämpfer junto a su hijo Juan, Charly García, Nacha Guevara, Verónica Lozano, Maxi López, Marixa Balli y Luciana Salazar junto a su hija Matilda.

Lionel Messi | Créditos: Pablo cuarterolo

Con este encuentro ante Benín, Lionel Messi llega a su partido número 208 con la Selección argentina, después de más de dos décadas defendiendo la camiseta celeste y blanca. Hasta antes del comienzo del partido, el capitán acumulaba 207 presencias y 125 goles, cifras que lo mantienen como el futbolista con más partidos y el máximo goleador histórico del seleccionado.