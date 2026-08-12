Cómo era Pampita antes de convertirse en una de las modelos más famosas del país

Carolina “Pampita” Ardohain construyó una extensa trayectoria en el mundo del espectáculo y se convirtió en una de las figuras más reconocidas del país. Modelo, conductora y empresaria, su nombre quedó asociado al éxito, a la elegancia y a una marcada presencia frente a las cámaras. Sin embargo, mucho antes de los flashes, las pasarelas y las producciones de moda, hubo una etapa menos conocida de su vida, cuando todavía era una joven de La Pampa que comenzaba a imaginar un futuro muy diferente y buscaba la manera de abrirse camino.

Pampita: de La Pampa a Buenos Aires en busca de un sueño

Ana Carolina Ardohain, conocida popularmente como Pampita, nació el 17 de enero de 1978 en General Acha, La Pampa. Desde muy joven sintió una fuerte atracción por el mundo de la moda y comenzó a soñar con construir un futuro vinculado a las pasarelas. Durante su paso por la secundaria, su vínculo con el mundo fashionista comenzó a tomar forma cuando todavía era muy joven. En 1994 consiguió ser elegida Reina del Colegio en el República Argentina y, a partir de esa premiación, continuó avanzando en distintos certámenes de belleza. Primero obtuvo la corona de su provincia y luego fue elegida reina de los estudiantes a nivel nacional.

Pampita | Instagram

Un año más tarde, en 1995, con dinero prestado, la conductora viajó a Bariloche para participar de La chica más linda, una competencia organizada por la revista Gente y la marca de indumentaria juvenil John L. Cook. Allí consiguió convertirse en una de las finalistas, sumando así una nueva experiencia en el camino que había decidido emprender. Con esa ilusión como motor, dejó su provincia natal y se trasladó a Buenos Aires en busca de nuevas oportunidades y con el firme propósito de convertirse en modelo. Sin embargo, sus primeros días en la gran ciudad estuvieron lejos del fashionismo: debió atravesar distintas dificultades y desempeñarse en trabajos alejados de sus anhelos que terminarían siendo determinantes en la construcción de su carácter y de su trayectoria.

Pampita en el concurso de belleza

Con apenas 16 años, sin experiencia laboral y sin contactos dentro del ambiente, comenzó a recorrer la ciudad en busca de empleo. “Llegué y me fui a vivir con una compañera de ballet en Matieu y Libertador. Salí a tirar currículums y no tenía experiencia de nada, tenía 16 años. Mi currículum era secundario incompleto”, reveló en una entrevista que brindó para Infobae.

La necesidad económica hizo que aceptara diferentes trabajos mientras intentaba encontrar su lugar. Pasó por diversos rubros: desde ropa, entretenimiento hasta el sector gastronómico. “Como el dinero empezaba a escasear, me puse a vender indumentaria en un outlet, trabajé en un bowling y hasta fui lavacopas”, contó al recordar esa etapa.

Fue precisamente durante su experiencia como vendedora cuando comenzó a destacarse por una característica que más adelante sería clave en su vínculo con el público: su facilidad para comunicarse. Su simpatía y naturalidad frente a las personas hicieron que sobresaliera rápidamente en ese trabajo. Sin saberlo, esa experiencia también la acercaría a una figura determinante para su futuro. La conductora había participado de una campaña gráfica para una de las empresas en las que trabajaba y las imágenes llegaron hasta Pancho Dotto. El reconocido representante de modelos -entre ellas: Valeria Mazza, Araceli González, Dolores Barreiro, Nicole Neumann y Débora Del Corral- prestó un particular interés en ella y vio el potencial necesario para incorporarla a su staff.

La propuesta del afamado empresario significó un giro definitivo para su carrera. La presentadora ingresó a su equipo de modelos y comenzó a recibir oportunidades dentro de la industria que había soñado conquistar desde su llegada a Buenos Aires. Poco tiempo después, llegó una de sus primeras grandes exposiciones públicas: fue convocada para participar de la tradicional producción de Gente, Las Ondas del Verano. La aparición le permitió ganar visibilidad dentro de las denominadas Supermodelos y comenzó a posicionarla dentro del circuito fashionista y el espectáculo.

Del modelaje, a la televisión: la carrera de Pampita en los medios

El debut actoral de Pampita llegó en 2002 con Rebelde Way, donde interpretó a Lulú, una profesora de danza. Tres años más tarde volvió a ponerse frente a las cámaras para formar parte de Doble vida, ficción en la que interpretó a Ema. Su recorrido como actriz continuó luego en otros proyectos audiovisuales, entre ellos la serie chilena Familia moderna y la película Desearás al hombre de tu hermana, donde tuvo su primer protagónico cinematográfico.

Pampita como actriz | Instagram

Con el correr de los años, fue ampliando su perfil en televisión y pasó de participar como modelo y panelista a ocupar el rol de conductora. Entre sus principales trabajos al frente de la pantalla se encuentran Dominico, que cocondujo junto a Nicolás Repetto en 2005; Primer plano non stop, que presentó en Chile junto a Jordi Castell en 2010; y Tendencia, ciclo de moda que condujo en Canal 9 en 2011.

Pampita y Nicole Neumann en KZO | Captura de Pantalla

Su etapa como presentadora también incluyó proyectos propios. En 2017 debutó con Pampita Online, un magazine que llevó su nombre, con emisiones en distintas señales. Al año siguiente encabezó Pampita íntima, un ciclo de entrevistas en el que conversaba con distintas figuras sobre sus vidas y trayectorias.

De esta manera, aquella joven que había llegado a Buenos Aires con apenas 16 años, un currículum sin experiencia y la necesidad de aceptar trabajos para sostenerse comenzó a construir, paso a paso, una carrera que años más tarde la convertiría en una de las figuras más reconocidas del país. Con el tiempo, la trayectoria de Pampita trascendió las pasarelas y le permitió desplegar un perfil polifacético como actriz, conductora, empresaria y referente del mundo del espectáculo.