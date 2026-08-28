Una por una, todas las tendencias que Pampita anticipó desde Saint Tropez: estampado majolico, vestido irregular y basket bag

Pampita llegó a Saint Tropez y revolucionó las redes con su estilo impecable. Acompañada de Martín Pepa, la conductora convirtió las calles adoquinadas y los beach clubs más exclusivos en su propia pasarela. Lejos de los básicos, apostó por piezas que combinan elegancia y comodidad, confirmando que menos es más. Sus looks fueron meticulosamente elegidos para la ocasión, y anticipó las tendencias clave que se verán en primavera 2026.

Las tendencias que anticipa Pampita: look lencero, largo midi, los bolsos cesta y el estampado majolico

Pampita y el regreso de la lencería

Pampita eligió un vestido negro de inspiración lencera. La prenda, de textura satinada y delicados detalles de encaje, reafirma la vigencia de este estilo que fusiona sensualidad con un aire relajado.

Pampita con un vestido lencero irregular

Esta tendencia nació en la década de 1990, cuando diseñadores audaces decidieron sacar las enaguas y camisones del dormitorio para llevarlos directamente a las alfombras rojas. Para llevarla con éxito durante el día, el secreto consiste en combinar estas piezas delicadas con calzado plano, como sandalias con tachas o zapatillas urbanas, restándole formalidad y sumando actitud moderna.

La reina indiscutida de las basket bags por Pampita

El accesorio it de la temporada no es un bolso de lujo clásico, sino una cesta de mimbre tradicional. Pampita, fanática de las tendencias, no dudó en sumarse a este furor durante un paseo por el mercado local. Ella fue vista con un modelo artesanal de gran tamaño, decorado con pequeñas flores bordadas y manijas de cuero.

Pampita apostó por los bolsos de fibras naturales

Las cestas de mimbre se originaron en la costa provenzal francesa durante el siglo pasado, popularizándose globalmente gracias a iconos de estilo como Jane Birkin en los años 70. El mejor tip para lucirla actual es integrarla en outfits urbanos diarios y no reservarla exclusivamente para la arena, usándola con prendas de lino o vestidos blancos sencillos.

Pampita apuesta por el largo midi que será tendencia esta primavera

Atrás quedaron los maxivestidos porque el largo midi es el rey absoluto de la temporada. Pampita lo demostró con un sofisticado vestido con espalda descubierta y detalles de calados conjunto. El largo es debajo de las rodillas sin llegar a los tobillos.

El largo elegido por Pampita fie el midi, por debajo de las rodillas sin llegar a los tobillos

Este corte revolucionó la moda femenina a mediados del siglo XX tras la posguerra, ofreciendo una alternativa intermedia que liberaba el movimiento sin perder sofisticación. Un gran tip para estilizar este largo es combinarlo con calzado descubierto o sandalias de taco chino, logrando alargar visualmente la silueta de manera armónica.

Estampado majolico, el favorito de Pampita

Si se habla de estampados que evocan el verano europeo, el majolico ocupa el primer puesto indiscutido. Pampita lució un conjunto de dos piezas de gran influencia mediterránea. El estampado aporta alegría y frescura instantánea a cualquier prenda.

Pampita deslumbró con top y falda con print majolico

Su origen se remonta a la cerámica artesanal de la península itálica y española del Renacimiento, trasladándose décadas atrás a las colecciones textiles de grandes casas de moda italianas. Para llevarlo con maestría, lo ideal es mantener los accesorios en tonos neutros o lisos, permitiendo que el estampado sea el verdadero protagonista absoluto del look.

Así, Pampita consolida una vez más su estatus de referente indiscutida de la moda. Cada elección que lució en Saint Tropez confirma que su ojo clínico para anticipar los grandes hits de la temporada sigue más vigente que nunca.