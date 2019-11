Pampita reveló que pasará por el civil: "Nos parecía bárbaro hacerlo bien"

A menos de un mes de su gran boda, Pampita ultima los detalles del gran día y ahora hizo una increíble revelación que nadie sabía.

En Pampita Online, Luis Piñeyro le preguntó a la conductora sobre un detalle muy importante: "El pueblo quiere saber. Esta es la pregunta que se hacen todos porque está todo muy bien. Hay despedida de soltera, hay fecha ya establecida, el casamiento es un hecho y se está armando un fiestón. Para todos es la fiesta del año. Pero hay un pequeño detalle que todavía no está claro: Pampita y Roberto, ¿se van a casar por Civil o no se van a casar? ¿Van a firmar la libreta o no van a firmar?".

Sin darle vueltas al tema, Pampita fue muy sincera: "¡Sí, claro! Sino no hay casamiento. ¿Si no qué es? ¿Pensaste que iba a ser una bendición chamana? No, vamos a poner ahí la firma, por supuesto. Estamos iniciando una familia y nos parecía bárbaro hacerlo bien, con todo", dijo entre risas.

"No podemos casarnos por Iglesia, sí va a haber alguna bendición, pero obviamente vamos a salir con la libreta en la mano, felices. Eso va a ser ese mismo día. Creo que vamos a llevar las firmas un día antes, a hacer un trámite, y ese día (el 22 de noviembre) te dan la libreta. ¡Con todo!", cerró sobre este detalle desconocido