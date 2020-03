La confesión hot de Pampita en plena cuarentena

Pampita reveló cómo vive la cuarentena con su familia y sus amigos. Antes de decidir suspender su programa, Pampita Online, la diosa contó cómo son las medidas de prevención mientras sale a grabar el ciclo que se transmite por NET TV.

"Soy la única que sale de casa, entonces cuando llego me baño, antes de compartir con todos", dijo en el ciclo. Luego, aseguró que mantiene la intimidad con su marido. "Alessandra Rampolla dijo que había que mantener el sistema inmunológico", tiró entre risas.

Tras las medidas extremas dispuestas por el gobierno, Pampita decidió no seguir con el programa y, entre llanto, explicó la decisión.

“Hoy (por el programa emitido el jueves) es el último día que yo grabo el programa. Me costó venir a trabajar toda la semana, de verdad. Me parece que era muy complicado estar en la tele. Acá me cuidaron un montón, mi productora, el canal, me dieron todas las facilidades para que yo me sintiera contenida y que nada me iba a pasar, ni contagiar a ningún ser querido. Creo que llegamos hasta acá, no siento que me pueda arriesgar más", dijo en el ciclo.