Falleció el Marqués de Griñón tras dar positivo al Coronavirus

Carlos Falcó falleció este viernes 20 de marzo según ha adelantado ABC . El marqués de Griñón estaba recibiendo tratamiento en el hospital madrileño Fundación Jiménez Diaz, donde había ingresado hace dos días tras dar positivo en las pruebas del coronavirus.

El entorno del noble no esperaban que muera de forma tan repentina. Carlos era padre de Tamará Falcó, una mediática española, quien hace escasos días hizo un tierna publicación en su honor: "Ayer fue San José y se me olvidó postear... Esta foto describe mi relación con mi padre. Papi, tú no tienes redes sociales, pero como siempre te enteras de todo lo que hago, que sepas que te quiero y eres el mejor padre que jamás podría desear", decía la ganadora de MasterChef Celebrity.

Falcó también se hizo muy famosos por estar casado con mujeres de la alta sociedad española como Jeannine Girod, Isabel Preysler -Madre de Enrique Iglesias- y Fátima de la Cierva. Su compañera actual es Esther Doña.

El marqués de Griñón, la quinta persona que ostenta este título nobiliario, nació en 1937 en Sevilla, concretamete en el Palacio de las Dueñas, que ahora es propiedad del duque de Alba. Este titulo nobiliario fue creado el 25 de febrero de 1862 por la reina Isabel II de España , a favor de María Cristina Fernández de Córdoba y Álvarez de las Asturias-Bohórque.