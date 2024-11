Pampita rompió el silencio sobre su separación de Roberto García Moritán en el living de Susana Giménez. La modelo eligió sentarse junto a la diva para hablar sobre su nueva etapa como soltera y, frente a un comentario de la conductora, no dudó en salir en defensa de su ex pareja.

Pampita defendió a Roberto García Moritán tras un comentario de Susana Giménez: "No le digas así"

Actualmente, Pampita es tendencia y se encuentra en el ojo público debido a su sorpresiva separación y a los rumores de un romance con Martín Pepa. La relación entre ambos ha captado la atención tanto de los medios como de las redes sociales. Las imágenes de la pareja, especialmente la captura en el ascensor, han generado una ola de comentarios y especulaciones. Aunque ninguno ha confirmado el romance, las apariciones juntos sugieren que atraviesan un momento de felicidad compartida.

Durante la entrevista, Pampita no evitó ningún tema. “Bajaste de peso”, comentó la diva al observarla. “Sí, estoy bomba”, respondió Carolina, lo que dio pie a una inesperada frase: “No me digas que te hizo bajar este tipo”, soltó Susana sin filtros. En un ambiente tenso, la conductora insistió: “Bueno, bajaste de peso. Hay que agradecerle a ese estúpido”. Fue entonces cuando la modelo decidió intervenir y poner un límite: “No le digas así. Yo siempre quedo bien con las personas. Yo me quedo con lo bueno”.

A pesar de su separación, Pampita dejó en claro que Roberto García Moritán seguirá siendo una figura importante en su vida, no solo por ser el padre de Anita, sino también por el lugar especial que ocupa como parte de su familia.