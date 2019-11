Así será el vestido de novia que Pampita lucirá en su casamiento

Pampita ya tendría diseñador para su vestido de novia y es nada más y nada menos que Gabriel Lage. Según trascendió, todo está en marcha y la conductora ya asistió a las primeras pruebas, junto a su hermano, Guillermo.

Lage es reconocido por su estilo único y ser un sinónimo de la Alta costura argentina. Hace poco en una nota contó los secretos para que sus novias nunca pasen inadvertidas: “Trato de vestir a una mujer elegante, audaz y canchera. Trato que la mujer se sienta cómoda dentro de ese vestido de fiesta . Me gusta que esté sensual, no sexy. Que sea animada: me encantan los colores, los buenos escotes y las excelentes espaldas. En las novias, me aburren los estilos muy tradicionales. Me parece que la novia debe tener un detalle distinto. La mujer que se viste conmigo, viene sabiendo que se va a animar un poquito más”.

Pampita y el diseñador, tienen una muy buena relación. Ella en diferentes oportunidades lo eligió para que la vista y él la llevó a París, para que se destaque como la figura más importante de la moda argentina.

También se pudo saber que la modelo aún no se decide por el color que tendrá el vestido que llevará ese 22 de noviembre, ya que puede ir por los blancos o los crudos. Pero los rumores afirman que la top dejó muy en claro que quiere un escote impactante y detalles únicos que solo Gabriel sabe resaltar.