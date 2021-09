Pampita habló de su relación con La China Suárez: "Tengo..."

Pampita brindó una extensa entrevista con Ángel de Brito, allí ella habló de todo y contó cómo es su relación con la China Suárez.

En medio de su charla, Ángel de Brito le consultó cómo sería su reacción con si se cruzara en público con la China Suárez. "Tenemos buena relación. Le tengo mucho afecto a los hijos. A los hermanos de mis hijos", aseguró la conductora.

"¿Te costó perdonarlos?", le consultó Angel de Brito, sobre la relación de Benjamín Vicuña con La China Suárez. "No tengo nada que perdonar. La vida es como tuvo que ser. Puedo entender que la gente puede dejar de amar y está bien. Siempre le voy a desear lo mejor a las parejas que tuve", respondió Pampita.

Pampita reveló cómo es su presente con Benjamín Vicuña

En un mano a mano imperdible con Ángel de Brito, Pampita abrió su corazón y habló de todos los temas que rodean su vida. Charló sobre su infancia, sus padres, su llegada a Buenos Aires y por supuesto su relación con su ex y padre de sus tres hijos, Benjamín Vicuña y hasta se animó a responder si trabajaría con él.

El conductor de "Los Ángeles a la Mañana" le preguntó como sanaron las heridas con Benjamín Vicuña y como se llevan y ella contestó con seguridad: "Con Benjamín desde que nos separamos tuvimos bien en claro que nos teníamos que llevar bien por el bien justamente de nuestros hijos. Ellos nos necesitan como mamá y papá y no podemos tener otra relación que no sea de buena onda para el cuidado de ellos y su bienestar".

Lejos de dejar el tema Ángel sorprendió con una pregunta y le dijo: "¿trabajarías con él? A algún productor se le debe haber ocurrido, no puede ser sino". Pampita algo dubitativa respondió: "No me lo imagino, no se me ocurrió y nunca me lo propusieron. La verdad no se me pasa con la cabeza nunca llegó la propuesta pero en mi cabeza no me lo imagino".