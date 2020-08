La palabra de Pampita sobre los permitidos dentro de la pareja

Pampita habló de los permitidos dentro de las relaciones y marcó su posición al respecto. La esposa de Roberto García Moritán fue contundente al decir que personalmente no comparte con estas prácticas ya que no que no le gustan.

“No, no, no me gustan los permitidos. No me gustan las parejas abiertas, los permitidos, nada", expresó la reconocida modelo de 42 años en la emisión de Mujeres de El Trece.

Sin embargo, la conductora de televisión se animó a fantasear al respecto y confesó: "Si pudiera soñar, con un Brad Pitt, pero del pasado, de hace 10, 15 años...".

En diversas oportunidades, la mamá de Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña se encargó de dejar en claro que piensa al respecto y en esta oportunidad no dudó en reiterarlo.