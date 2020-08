Pampita habló de su actual relación con Nicole y sorprendió a todos

Desde los comienzos de su carrera cuando Nicole Neumann fue señalada por haberle puesto el apodo de "Muqui" a Pampita, las top models no tuvieron la mejor de las relaciones y si bien compartieron infinidad de desfiles, eventos y la conductora hasta la entrevistó en su programa por Net Tv, nunca admitieron llevarse bien o tener intensión de hacerlo.

Ahora ayer en "Pampita On Line", la esposa de Roberto García Moritán hizo una afirmación que sorprendió a todos sus panelistas al contar que las distancias con la rubia, exmujer de Fabián Cubero se había acortado: "Si me la cruzo la saludo, pero no tenemos una amistad”, afirmó cuando antes era impensado que se llegaran a saludar.

“Siempre en el programa están en la rutina del día Nicole o Cubero. Ahora me parece que está más Nicole", dijo "Pampa" ya que todos los días hay un nuevo tema para hablar del exmatrimonio. De hecho vale recordar que cuando Nicole se contagió Coronavirus, la conductora hizo una gran defensa por ella y pidió que se "termine la casa de brujas".