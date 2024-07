Al igual que muchos famosos, Pampita viajó hacia Miami para ser parte de los espectadores que disfrutaron de la final de la Copa América, en la que el seleccionado argentino se consagró bicampeón. Luego de ser parte de este importante evento deportivo, la modelo decidió quedarse en Estados Unidos para disfrutar del verano y la playa.

Desde sus redes sociales, la modelo suele compartir diversos aspectos de su vida y su viaje a Miami no es la excepción. Tras mostrar sus eufóricos festejos por el triunfo de la Scaloneta, Pampita deslumbró con una serie de looks a través de sus historias de Instagram, en donde destacó un outfit total black con cuero.

El look total black de cuero de Pampita.

Pampita es una de las figuras más importantes en el mundo de la moda en nuestro país, La modelo es una gran inspiración a la hora de seguir las últimas tendencias que, muchas veces ella misma las impone. Y, en esta oportunidad, la influencer brindó una gran variedad de outfits desde su estadía en Miami a través de sus historias de Instagram.

Pampita

Así, la esposa de Roberto García Moritán deleitó a sus miles de seguidores con postales de su espectacular viaje a Miami, en donde esta disfrutando del clima veraniego y las calurosas playas del lugar.

Como es habitual, a Pampita no se le escapa ninguna tendencia y sabe elegir las prendas a la perfección para resaltar su figura. La combinación es su especialidad y, es por eso, que complace con looks que son completamente perfectos. En esta oportunidad, la modelo deslumbró con un look total black de cuero.

A través de sus historias de Instagram, la influencer compartió imágenes disfrutando de diversos lugares de Miami, en donde encandiló con un outfit en el que combino un body negro que tiene tiras hacia atrás y recorte asimétrico con un short negro de cuero vegano.

Pampita

Para completar el look, la modelo eligió unas sandalias bajas plateadas y unos lentes negros, lo cual le dan un aire super canchero. Así, Pampita se mostró relajada posando delante de una camioneta con un espectacular paisaje veraniego de fondo.

La modelo sigue a la perfección las últimas tendencias de la moda, las cuales lleva con total elegancia en cada uno de sus viajes. Durante su estadía en Miami, Pampita demostró su gran estilo y el icono que representa dentro del ámbito de la moda.

N.L