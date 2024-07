Pampita volvió de su viaje por Estados Unidos, donde pudo ver a la consagración de la Selección Argentina en la Copa América, y el programa 'LAM' la fue a buscar para que opine del nuevo romance de su ex, Benjamín Vicuña.

Pampita alentando a la selección argentina con su hijo, Beltrán Vicuña

El actor está saliendo hace poco tiempo con Analía Espasandin. La modelo opinó sobre la nueva relación del papá de sus hijos y dio a conocer que el padre de sus hijos podría casarse nuevamente con su nueva pareja de 40 años.

El cronista de 'LAM' le consultó a Pampita, "¿Te presentó, Benja? Viste que está de novio". Con mucha sinceridad, la modelo le respondió: "No voy a decir nada, quedo re chusma. ¡No! No voy a decir nada de eso".

Pampita habló del posible casamiento de Benjamín Vicuña y Analía Espasandin

El periodista del programa de América le preguntó a la modelo, "¿Lo imaginas a Benja cómo vos, alguna vez casándose de nuevo?. Pampita, sin pelos en la lengua, manifestó que Benjamín Vicuña sí puede volver a pisar el altar.

Pampita volvió de Miami y habló del posible casamiento de su ex, Benjamín Vicuña

"Sí, seguro, para mi sí. Pero él es re familiero, así que yo creo que sí. Conozco su esencia, le gusta la familia. Es un re buen papá y va a querer formar familia de vuelta", aseguró la modelo respecto a que esté la posibilidad de que el actor siga sus pasos.

Estos últimos años, la relación de Pampita y Benjamín Vicuña mejoró muchísimo y es por esto que, con mucha buena onda, la modelo pidió: "Que me inviten... que me inviten, en serio" y expresó que "Yo me alegro mucho por la alegría de los demás, de corazón", confirmando que en la actualidad no le queda ningún rencor con su ex.

Además, confirmó que el papá de sus hijos estuvo invitado a su casamiento con Roberto García Moritán y aclaró: "No pasa nada si no me invitan, es un chiste".

A pesar de los rumores de un posible casamiento de Benjamín Vicuña con su nueva pareja, Pampita aseguró que ese evento todavía no ocurrirá. "Ni idea, no inventen cosas, no estoy diciendo nada", concluyó la modelo.

CS