Pampita sorprendió al recordar emotivamente a su padre: "Un beso al cielo"

Pampita está viviendo un momento de mucha angustia y felicidad a la vez. Tras su regreso de México, en donde celebró su cumpleaños y anunció junto a su marido que estaban esperando a su primera hija juntos, la conductora confirmó que ambos se habían contagiado Covid-19.

Desde su confinamiento y recuperación, la esposa de Roberto García Moritán recordó en el día de su cumpleaños a Guillermo Arhoain, su papá, quien falleció en un accidente en General Hacha cuando ella tenía seis años.

"¡Un beso al cielo! ¡Feliz cumpleaños papá!", escribió la top junto a un par de fotos en donde se lo ven a ambos.

La charla íntima que Nicole Neumann tuvo con Pampita tras dar positivo al coronavirus

Pampita vive uno de los momentos más difíciles. Luego de confirmar que espera una niña junto a Roberto García Moritán, la top y su marido se contagiaron de coronavirus y ahora están pasando el aislamiento en su casa. Tras conocerse la novedad, la modelo recibió múltiples críticas, ya que reveló su estado con una fiesta con amigos en la playa, sin embargo una inesperada aliada salió a defenderla: Nicole Neumann.

Después de muchos años de distanciamiento, la panelista de Nosotros en la mañana mantuvo un intercambio privado con la morocha. Todo comenzó cuando la ex de Fabián Cubero le envió a la conductora de Pampita Online un mensaje para expresarle su solidaridad.

“¡Tenés razón! Me pasó igual y me bancaste. ¡Hoy te banco yo a vos! Cualquier duda, info o lo que necesites (creo estamos en el mismo barrio), ¡acá estoy, @pampitaoficial! ¡Que se mejoren pronto!”, escribió Neumann en su cuenta de Instagram. Acto seguido, la modelo le mandó a su colega un mensaje privado y mantuvieron un diálogo muy amistoso.

De hecho, este acercamiento propició que ambas se siguieran en sus redes sociales. “Ah, me amigué… Sí, como fue en su momento que yo me enfermé también, que estaba sola en mi casa con mis hijas y muchos salieron a aprovecharse de esa vulnerabilidad, me parecía que, en este momento que ella está pasando por lo mismo, mandárselo. Yo lo pasé sin estar embarazada pero sí con mis hijas enfermas. Me parecía justo darle mi apoyo. Me salió así”, explicó la rubia en una nota con Paparazzi.

Además, reconoció haberle enviado "un mensajito por privado con mi teléfono y todo”.