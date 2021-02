La charla íntima que Nicole Neumann tuvo con Pampita tras dar positivo al coronavirus

Pampita vive uno de los momentos más difíciles. Luego de confirmar que espera una niña junto a Roberto García Moritán, la top y su marido se contagiaron de coronavirus y ahora están pasando el aislamiento en su casa. Tras conocerse la novedad, la modelo recibió múltiples críticas, ya que reveló su estado con una fiesta con amigos en la playa, sin embargo una inesperada aliada salió a defenderla: Nicole Neumann.

Después de muchos años de distanciamiento, la panelista de Nosotros en la mañana mantuvo un intercambio privado con la morocha. Todo comenzó cuando la ex de Fabián Cubero le envió a la conductora de Pampita Online un mensaje para expresarle su solidaridad.



“¡Tenés razón! Me pasó igual y me bancaste. ¡Hoy te banco yo a vos! Cualquier duda, info o lo que necesites (creo estamos en el mismo barrio), ¡acá estoy, @pampitaoficial! ¡Que se mejoren pronto!”, escribió Neumann en su cuenta de Instagram. Acto seguido, la modelo le mandó a su colega un mensaje privado y mantuvieron un diálogo muy amistoso.

De hecho, este acercamiento propició que ambas se siguieran en sus redes sociales. “Ah, me amigué… Sí, como fue en su momento que yo me enfermé también, que estaba sola en mi casa con mis hijas y muchos salieron a aprovecharse de esa vulnerabilidad, me parecía que, en este momento que ella está pasando por lo mismo, mandárselo. Yo lo pasé sin estar embarazada pero sí con mis hijas enfermas. Me parecía justo darle mi apoyo. Me salió así”, explicó la rubia en una nota con Paparazzi.

Además, reconoció haberle enviado "un mensajito por privado con mi teléfono y todo”.

Aseguran que la China Suárez se enojó con Pampita: conocé las causas de la disputa

Pampita dio positivo de coronavirus y la polémica estalló en los medios. Algunos cuestionan el accionar de la modelo que, al regresar de México, no cumplió con la cuarentena de siete días.

Además de estos cuestionamientos, la mirada se enfocó en la China Suárez y Benjamín Vicuña, quienes mantuvieron contacto con Bautista, Benicio y Beltrán después de las vacaciones y horas antes de que la modelo se enterara el resultado de su hisopado.

Lo cierto es que, en medio de esta discusión mediática, se difundió el motivo que habría hecho enojar a la actriz de 28 años. Al parecer, el disgusto de la China con Pampita sería por la foto que circuló en redes sobre su salida al shopping con Beltrán, uno de los pequeños.

"No se bancó que la criticaran por la salida al shopping", explicaron en el sitio Big Bang News donde aseguraron que no fue el miedo al contagio el motivo de bronca de la protagonista de ATAV.