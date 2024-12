Pampita respondió sobre el "desplante" a Natalia Oreiro en los Martín Fierro de la Moda

La ceremonia de los Martín Fierro de la Moda 2024, que se llevó a cabo el viernes pasado, tuvo un momento cargado de tensión, donde estuvieron como protagonistas Natalia Oreiro, Pampita y Benjamín Acuña. Los tres se reencontraron en el evento y allí volvió a resonar una vieja polémica en el ambiente artístico.

El hecho disparador ocurrió durante el discurso de Natalia Oreiro, quien fue distinguida como Ícono de la Moda. Mientras la actriz uruguaya subía al escenario para recibir el galardón, las cámaras enfocaron a Pampita, quien parecía manifestar desinterés mientras miraba su celular. Este comportamiento reavivó rumores de tensiones latentes, las cuales tiene a Benjamín Vicuña como el tercero en discordia.

Que dijo Pampita sobre el “desplante” a Natalia Oreiro

Pampita habló sobre el momento en que Natalia Oreiro dio su discurso y explicó por qué estaba mirando su celular en ese momento. “Justo te pescaron cuando estabas mandando un mensajito cuando ella hablaba, como no dándole pelota a lo que decía...”, le comentó una notera de Socios del Espectáculo.

La modelo decidió hacerse la desentendida de la situación: “Justo me poncharon en ese momento...”. Y agregó: “Yo ya les dije, el pasado para mí está reenterrado. Tengo un montón de cosas lindas por delante por vivir, así que no me enfoco en nada del pasado”, aclaró la empresaria.

La periodista retrucó y le consultó si trabajaría con Oreiro en algún momento, a quien señaló como una tercera en discordia cuando estaba en pareja con Benjamín Vicuña. “¿Laburarías con ella en algún momento?”, le preguntó la movilera a la modelo.

Pampita contestó sincera: “Y la vida a tantas vueltas, no sé, no te sabría decir. Si es trabajo, soy muy profesional”.

Que había dicho Natalia Oreiro sobre el gesto de Pampita

Al ser consultada sobre este momento incómodo, Natalia Oreiro se mostró más evasiva, aunque dejó un mensaje cargado de sutileza. Durante una entrevista fueron al grano y le preguntaron directamente sobre la actitud de Pampita en la premiación.

“En el momento que vos estabas agradeciendo, la mostraron a Pampita hablando por celular. ¿Hay algo entre ustedes?”, le preguntaron desde Socios del Espectáculo.

“Yo estaba ahí arriba, así que ni idea”, respondió Oreiro, quien evitó entrar en polémicas. Sin embargo, añadió: “Sí, pero preferiría puro amor”.

El enfrentamiento entre Pampita y Natalia Oreiro comenzó en 2015, cuando la uruguaya y Vicuña protagonizaron “Entre caníbales", donde comenzaron a circular rumores de una supuesta relación extramatrimonial entre los actores, algo que Pampita nunca confirmó ni negó.