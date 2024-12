Los Martín Fierro de la Moda 2024 no solo fueron un despliegue de glamour, sino también un escenario de tensiones que no pasaron desapercibidas. Según revelaron en LAM, Benjamín Vicuña y Pampita Ardohain asistieron al evento, pero evitaron saludarse, protagonizando un incómodo cruce de miradas que no tardó en generar especulaciones.

El detalle que encendió las alarmas es el posible “efecto China Suárez”. La actriz, quien fue la tercera en discordia del triángulo mediático entre Pampita y Vicuña en el pasado, volvió a estar en el foco tras que la reconocida modelo se fotografiara recientemente con ella en un evento público. Este gesto, que muchos lo interpretaron como una muestra de madurez y superación, pero parece haber reavivado viejas heridas en algunas personas.

Benjamín Vicuña y Pampita se ignoraron en los Martín Fierro de la Moda: ¿el efecto China Suárez?

Durante la gala, Pampita brilló con un vestido clásico que resaltó su elegancia, mientras que Benjamín optó por un look sofisticado. Sin embargo, la cercanía física en el mismo espacio no bastó para que cruzaran palabras o gestos. Según LAM, el ambiente entre ellos fue tenso y distante.

Aunque ambo han demostrado llevar adelante una relación cordial por el bienestar de sus hijos, este episodio aviva las dudas sobre si realmente lograron dejar atrás todos los capítulos del pasado. Así, el público queda con la intriga de si solo fue un malentendido o la sombre del escandalo sigue presente.

La foto inesperada: Pampita y la China Suárez juntas en un evento público

Pampita y la China Suárez sorprendieron al público y a los medios al posar juntas para una fotografía en un reciente evento social. La imagen, que rápidamente se viralizó, fue interpretada por muchos como un gesto de reconciliación entre dos figuras cuyo vinculo estuvo marcado por un mediático escándalo en el pasado.

La postal muestras a ambas luciendo impecables y sonriendo, lo que generó todo tipo de comentarios en las redes sociales. Para algunos, es una muestra de madurez y superación de viejas tensiones. Para otros, un movimiento calculado en un mundo donde las apariencias y las relaciones públicas tienen gran peso.

Sin embargo, la coincidencia de que la imagen surgiera antes de los Martín Fierro de la Moda, donde Pampita y Vicuña se cruzaron, pero evitaron saludarse, alimenta aún más la especulación si será un cierra de los conflictos o todavía siguen latentes las tenciones del pasado.

