Pampita es reconocida por su elegancia y estilo impecable. Sin embargo, a pesar de su imagen siempre moderna, la modelo reveló recientemente algunos de sus secretos de moda, incluyendo las prendas que evita a toda costa y su enfoque práctico y consciente hacia la moda.

En una entrevista reciente, Pampita confesó que no es una gran gastadora en moda. A diferencia de lo que muchos podrían suponer, su vestidor no está repleto de las últimas tendencias ni de prendas costosas. "No soy muy gastadora. Me prestan muchas cosas y devuelvo todo", explicó la modelo.

Las prendas que Pampita evita tener en su guardarropas

En cuanto a sus preferencias estilísticas, Pampita reveló que hay ciertos colores y estampados que evita completamente. "No uso colores fluo y uso pocos estampados la verdad", confesó.

Su inclinación por los tonos neutros y los diseños sobrios es evidente en sus apariciones públicas, donde siempre luce sofisticada y elegante, sin necesidad de recurrir a colores llamativos o estampados exuberantes.

Aunque su vestidor no está abarrotado de prendas, hay una pieza que Pampita considera esencial: una campera larga hasta los pies. "Me compré una campera como hasta los pies y de repente mis hijos empezaron a jugar al fútbol los sábados a las 8 de la mañana y ahora cada vez que me la pongo digo: 'Qué suerte que me compré esta campera'", relató.

VO