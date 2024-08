Las fotos familiares de Pampita junto a Roberto García Moritán y sus hijos en Cerro Bayo

Carolina “Pampita” Ardohain tiene una gran pasión: viajar. Y si bien su agenda siempre está a tope, la modelo, conductora y empresaria hace que parezca sencillo. “El secreto es viajar muy liviano. Cada vez llevo menos cosas a los viajes y mis hijos también”, reveló, tras su reciente travesía invernal en familia, inaugurando su segunda temporada en el mega centro de esquí “Cerro Bayo”, de Villa La Angostura.

Pampita, sus hijos y un sobrino, en Cerro Bayo.

La escapada al sur argentino fue fugaz pero necesario en el itinerario de Carolina, que junto a su marido Roberto García Moritán, sus hijos Beltrán y Benicio (Bautista está en Londres) su sobrino Francesco, y la pequeña Anita, disfrutaron en grande. Deleitados con la variedad de actividades en la nieve, equilibrando con el confort de una cálida estadía en “Sol Arrayan Hotel & Spa” y repitiendo fórmula probada: jornadas diarias de snowboard y almuerzo en los refugios gastronómicos más exclusivos en las alturas de la montaña.

Carolina y su hijita, Anita.

“Nosotros hacemos todos snowboard, pero Anita todavía no empezó a tomar clases. Recién el año que viene porque es a partir de 4 años”, aclaró Pampita.

La modelo también contó la rutina familiar en Cerro Bayo: “Nos levantamos, desayunamos y ya nos vamos para la montaña. Los chicos más chiquitos andan bárbaro los tres, así que andan por todas las pistas. Inclusive van y vuelven solos y quedamos en algún horario para encontrarnos a comer. Anita se queda en la guardería, almuerza con nosotros, después andamos un ratito más y nos volvemos temprano”.

Benicio, Beltrán y Francesco, los hijos y sobrino de la modelo.

Cada despertar en La Patagonia, exprimiendo el día entero para desacelerar cuando baja el sol, fue una travesía colectiva que el clan familiar adaptó a su propia dinámica.

“Teníamos las dos cosas: estar activos durante la mañana-tarde y después ya relajarnos todos juntos y compartir ese tiempo en familia. Después de hacer deporte, todas las tardes nos metíamos en la pileta del hotel calentita y comíamos muy temprano”, repasó Pampita, en su segundo año de “asistencia perfecta” en Cerro Bayo: centro de 280 hectáreas de superficie esquiable y 180 de Provinciales, con un total de 11 medios de elevación, 25 pistas con 4 niveles de dificultad, dos telecabinas cuádruples, 6 telesillas dobles y 4 Magic Carpets.

La empresaria y conductora viajó por segundo año a Cerro Bayo.

“Mis hijos aman y disfrutan un montón la nieve. Se sienten súper independientes. Nos tratan súper bien y el lugar es un sueño”, concluyó Caro sobre el reconocido centro de 14 kms de pistas esquiables y más de 4 kms de fuera de pista con magníficas vistas.

—¿Anita ya conocía la nieve? ¿Lo disfrutó de otra manera ahora que ya cumplió 3 años?

—Sí, conocía y le encanta. Lo disfruta un montón. Le encanta cuando nieva y hacemos muñecos de nieve juntas. Se divierte un montón también con amiguitos que conoce en la montaña y está feliz con sus hermanos y su primo.

Carolina y su esposo, Roberto García Moritán.

—¿Busca estos momentos para contrarrestar su acelerado ritmo de vida laboral?

—Hay años que estoy mucho más tranquila. Cuando tengo un compromiso en la tele no puedo viajar. Este año ya sabía desde enero que tenía viajes pautados entonces no quise tomar ningún compromiso para tener la libertad de ir y venir. Hay años que son muy intensos con la tele pero los que no, aprovecho.

—¿Extraña la conducción televisiva?

—Sí, siempre se extraña. Me encanta y siempre estoy dispuesta, esas cosas llegan. Son como olas, momentos que vuelven a aparecer. Lo último que hice fue “El Hotel de los Famosos” y estuvo espectacular. Siempre estoy a disposición.

Pampita y su hija Anita disfrutaron la nieve.

—Con Roberto García Moritán hace rato que son marido y mujer pero conservan un aura de noviazgo eterno. ¿Es una decisión que ustedes mis mos se prometieron?

—Sí, nos prometimos pero sin presión. Como diciendo: qué lindo estar enamorados, mandarnos un mensaje durante el día, hacer algo distinto, salir a caminar de la mano, tener un momento nuestro. Pero salió naturalmente, a los dos nos gustaba lo mismo.

—¿Se hace fácil mantenerlo vivo?

—Sí, por supuesto jaja. Estamos muy enamorados.

Ardohain le contó a CARAS cómo fue su escapada al sur.

La modelo se divirtió en familia en Villa la Angostura.