Pampita contó cómo es su relación con los hijos de Roberto García Moritán

El próximo 22 de noviembre, Pampita oficializará su unión con Roberto García Moritán (42). Luego de su sorpresiva propuesta de matrimonio, la modelo está lista para formar una familia junto al empresario.

En esta oportunidad, la top se refirió a cómo se lleva con Delfina (14) y Santino (13), los hijos que el empresario tuvo de su matrimonio con Milagros Brito (42). “Claro que conozco a sus hijos. Hubo muchos encuentros. Lo primero que tuvimos en cuenta son los hijos de cada uno, que se sintieran cómodos con la relación, que la aprobaran, que estuvieran de acuerdo”, reveló en su ciclo Pampita Online.

“Si los chicos no nos daban el visto bueno y no confiaban en este amor, no tomábamos una decisión así”, confesó Pampita sobre el vínculo con los jóvenes. “Se dio todo con naturalidad, con los tiempos de ellos”, agregó.

“Me gané el cielo con los hijos del corazón que voy a tener en mi familia”, finalizó la modelo quien es mamá de Bautista, Beltrán y Benicio, los hijos que tuvo junto a Benjamín Vicuña.