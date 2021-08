Pampita se enojó cuando le preguntaron por Benjamín Vicuña: \"No me corresponde\"

Pampita estalló contra LAM después de que le consultaran sobre la ruptura de Benjamín Vicuña y la China Suárez.

En la salida de La Academia, la modelo de 43 años fue abordada por el móvil del programa de Ángel de Brito y se mostró incómoda cuando le preguntaron por su ex pareja.

"¿Yo alguna vez les contesté algo del padre de mis hijos? Porque a mí me sorprende que sigan preguntando cuando no tengo nada que ver", disparó Pampita en la nota.

"Les pido por favor que dejen de preguntarme a mí porque no me corresponde. Lo que digo siempre que me preguntan es que no me pregunten más porque yo no hablo de otras personas. Y ojalá me dejen de preguntar a mí cosas que no me conciernen", disparó con seriedad.

La reacción del marido de Pampita cuando le preguntaron por la China y Benjamín Vicuña

Al igual que Pampita, Roberto García Moritán fue consultado por la ruptura de Benjamín Vicuña y la China Suárez.

El empresario fue muy escueto a la hora de dar su opinión sobre los sucedido con el ex marido de Pampita. “La verdad es que no tengo información y prefiriría no opinar”, dijo en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Luego, se refirió a cómo están Benicio, Beltrán y Bautista tras esta situación que atraviesa su papá. “Están bien, están espectaculares. Los tres con una personalidad muy diferente, cariñosos, inteligentes. Espectaculares los tres”, dijo.

