La interna entre Marcela Tauro y Jorge Rial, que se desató esta semana entre los periodistas, sigue dando de qué hablar. Así lo dio a conocer el panelista de “Momento D” de El Trece, quien contó al aire el estado anímico actual de la integrante de “Intrusos”.

En medio del análisis de la ida y vuelta entre Rial y Marcela Tauro, Pampito contó que la panelista había sido vista muy angustiada producto de ese cruce mediático con su excompañero de trabajo. “De esta interna me cuenta que Marcela estaba muy triste. Me contaban sus compañeros que hoy cuando llegó al canal estaba angustiada”.

Pampito dio nuevos detalles de la interna entre Marcela Tauro y Jorge Rial.

Marcela Tauro salió mal librada, luego de que informara al aire de “Intrusos”, que Rial y Elizabeth La Negra Vernaci habían protagonizado una escandalosa discusión en los pasillos de Radio 10. A partir de ahí, Rial salió al cruce con Tauro y la trató de tener mala dicción y una “pelea perdida con la lengua española”.

Según contó el panelista en conversación con Fabián Doman y todo su equipo de “Momento D”, este tipo de comentarios de Rial en contra de Tauro ya habían pasado antes. “Es la segunda vez que Rial la trata de ignorante. La otra vez le dijo que se chocaba con las palabras al hablar”.

Marcela Tauro irónica con Jorge Rial

Tras conocerse la pelea entre Rial y La Negra Vernaci y que el periodista haya hecho a un lado ese episodio para ir públicamente por Marcela Tauro, quien fue la que llevó la noticia a la televisión, la periodista le respondió por medio de dos historias de Instagram.

“Siempre discriminando a las mujeres del medio. Tu manera de defenderte”, dijo la periodista. Y agregó: “Prefiero tener problemas de dicción y no los tuyos, Jorge Rial”.

Los dos periodistas habían tenido una relación laboral de 18 años, en la cual también coincidieron en amistad. Para terminar con el descargo, Marcela Tauro concluyó: “Deseo que tengas más amor aún del que yo tengo. Intenté arrobarte, pero me tenés bloqueada. Soy feliz y trabajo con gente que me hace feliz. Tengo una familia hermosa, un hijo que me adora y un hombre que me ama”.