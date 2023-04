Pampito trató de maleducada a Mora de Gran Hermano luego de ser agredida en un boliche

Mora de Gran Hermano recibió un golpe en un boliche cuando quiso separar a dos bandos que se estaban peleando y después fue la víctima de las críticas de Pampito, que le cuestionó que no le haya contestado los mensajes para hablar de ese tema al aire.

En Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, contaron primero lo que pasó noches atrás, cuando Mora salió con amigos. "En ese lugar- relató Estefi Berardi- "había dos grupos que empezaron a molestarse, que es algo que pasa muy seguido en esos lugares y en la noche. De repente unos fueron a agredir a otros. Algo así".

Mora sufrió una agresión en un boliche.

Y describió: "Parece que detectaron que uno de los grupos o una de las personas era chilena, y por eso le fueron a pegar peor. Una locura total. Entonces lo que pasó fue que Mora, que estaba en ese mismo lugar, intercedió para que pararan las agresiones y dejaran de pegarle, pero le dieron una trompada a ella. Un garrón".

"Ahí, bien Mora. Muy bien. Eso lo decimos eh. Eso se lo elogiamos. En eso que hizo la apoyamos", se metió Pampito. Pero después de elogiarla, la criticó con todo: "También hay que decir que es una maleducada. Totalmente".

Pampito junto a Estefi Berardi.

Para explicar su enojo, Pampito compartió: "Porque le mandé un mensaje porque la queríamos sacar acá por Zoom, porque yo también hago producción para el programa. Entonces le puse "Hola Mora cómo estás", y ella me contestó, "Hola bien", y yo le pregunté si la podíamos sacar al aire para que contara todo esto. Bueno, no me contestó más. Me ignoró por completo. Una maleducada, eso no se hace".

Cuando Carmen quiso apaciguar un poco los ánimos, Pampito continuó indignado. "No, Carmen. Ella tiene la libertad de no querer hablar con nosotros o con nadie, pero no me dejes sin contestar. Eso no se hace. Está mal".

La reacción de "La Tora" a la agresión que sufrió Mora

Lucila "La Tora" Villar vivió un episodio muy complicado en su último directo tras romper en llanto al escuchar el relato de su amiga, Mora (a quien conoció en su paso por la casa más famosa del país).

Todo comenzó cuando Mora le relató a La Tora el mal momento que vivió en un boliche tras ser agredida: “Estábamos con mi grupo de amigos pidiéndole a los chabones que se fueran, que nadie les quería pegar, solo que se fueran”, comenzó diciendo la oriunda de Misiones. Y agregó: “Nosotras no nos queríamos meter porque si ya nos habían pegado, imagínate. Encima, cuando le dijimos al chabón que le había pegado a una mujer, nos dijo ‘si quiero las cag… a palos’".

Imagen reciente de La tora junto a Mora y Nacho.

Tras escuchar este duro relato, La Tora compartió sus sentimientos con sus seguidores: “Realmente, agradezco no haber estado porque te juro que iba a ser noticia en todos los portales. Yo en esas cosas me desconozco. Conmigo no van a pasar esas cosas y siempre dije ‘si pasan, que sea a mí y no a mis amigas’”, comenzó

“Qué bronca me da. Son una manga de cag…. Obviamente, no hay que reaccionar con violencia, pero a mí me llegan a tocar a una de mis amigas y le rompo la boca. No me gustaría que nadie tenga que pasar por esa situación”, cerró con impotencia La Tora.