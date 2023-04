Mientras todos hablan de su separación con Norberto Marcos y el detonante de la misma, Fátima Flórez continúa realizando sus presentaciones en el teatro donde su ex es productor. Aunque parece que no por mucho tiempo.

El equipo de Mañanísima fue a ver el show de la artista, pero Estefi Berardi y Pampito fueron muy críticos a la hora de opinar.

Fátima Flórez y Norberto Marcos.

"Si bien es un placer verla a Fátima Flórez por su talento, el show no es bueno. Vos no podés tener un espectáculo de ese nivel, con una figura así, con las pantallas rotas, con los focos quemados. La escenografía no era buena", comenzó diciendo Estefi Berardi.

Imagen reciente de Estefi.

Con esto, Carmen Barbieri intentó justificar las pantallas en mal estado, pero Estefi la interrumpió y aclaró: "Una cosa es tener un problema técnico que todos tienen y pasa. Otra cosa es tener las pantallas rotas. Ella me encanta y no tengo nada para criticarle, pero no me daba risa la parte cómica que le hacía otra persona. De hecho, en un momento me quedé dormida", reveló.

Cansada por las críticas, Barbieri frenó a los dos y dijo: "No voy a permitir que hablen mal del espectáculo de Fátima porque no estoy de acuerdo con ustedes", cerró la conductora, para luego hablar de otro tema.

Fátima Flórez confirmó su separación de Norberto Marcos

Los rumores de que Fátima Flórez y Norberto Marcos estaban separados circulaban hace tiempo y los programas de espectáculos lo comentaban constantemente. Al principio, la pareja negaba con contundencia los rumores y expresaron que estaban bien. Sin embargo, parece que algo cambió en su relación de más de 20 años porque la imitadora confirmó la separación.

La relación entre Fátima Flórez y Norberto Marcos comenzó hace 22 años y no sólo era amorosa, sino que también laboral. Fuentes cercanas a la pareja revelaron que se encontraban atravesando una profunda crisis y que en parte era por lo relacionado con lo laboral y que la separación era inevitable.

Fátima junto a Norberto.

En diálogo con Intrusos, Fátima Flórez habló de su situación sentimental con sinceridad: "Estamos en un impasse en excelentes términos, muy buenos términos, nos queremos", explicó la artista. La imitadora se mostró reacia a dar más detalles de su vida privada.

Sin embargo, para cerrar, Fátima Flórez reflexionó sobre la vida de las parejas: "Ustedes saben que en las parejas pasan cosas y puede haber un impasse. No quiere decir que nos llevemos mal. Somos como cualquier pareja que se puede desgastar y luego recomponer. Sólo Dios sabe lo que pasará".