Pampito se hizo cargo de la conducción de Mañanísima y le tiró una indirecta a sus compañeras: ''Me dejaron re solo''

Durante la mañana de este viernes, Carmen Barbieri no estuvo al frente de la conducción de Mañanísima por Ciudad Magazine, como tampoco Estefi Berardi. Por lo que Pampito se encargó del ciclo.

Al abrir el programa, en la mesa de panelistas se encontraba, Samanta Casais, Pochis de Gossipeame y finalmente, Facundo Ventura, hijo de Luis Ventura. Pampito, alegremente expresó frente a la cámara: "Llegó el viernes, bienvenidos a Mañanísima. Soy yo, estoy acá. ¿Cómo va? ¿Bien?".

Carmen Barbieri

Un rato después de que Mañanísima empezará, Pampito reveló el verdadero motivo de la ausencia de sus compañeros, pero antes bromeó sobre la sorpresiva situación y le tiró un palito a Estefi Berardi y Carmen Barbieri: "Se habrán dado cuenta que no están ni Carmen ni Estefy. ¡Me dejaron re solo!".

Luego se refirió a cerca de la mamá de Fede Bal: "Carmen Barbieri estaba con vómitos. Le mandamos un beso para que se reponga", expresó.

Carmen Barbieri, Pampito, Estefi Berardi

Y para cerrar, añadió sobre Estefanía Berardi: "EstefI tenía que ir a renovar el registro de conducir, y como ella es de Mar del Plata pidió el día, porque tenía que ser un día hábil. Creo que tampoco va a estar en LAM", concluyó Pampito, adelantando que quizás Estefi no estaría presente en LAM.

Pampito cruzó a Carmen Barbieri y Estefi Berardi por un comentario sobre Jey Mammón

La causa que involucra a Jey Mammón en el abuso sexual de Lucas Benvenuto sigue dando qué hablar y todos los programas de televisión analizan el caso. Cabe recordar que el juez dictó la prescripción de la causa.

Conmovida con lo que había pasado, Carmen Barbieri opinó en Mañanísima: "No es que no me gustaría tocar el tema de la pedofilia porque somos mediáticos, sino que no me gustaría tocar el tema en ningún ambiente".

"Claro, (sería bueno que) directamente no existiera la pedofilia", acotó Pampito. "No encuentro las palabras porque quiero ser correcta. Se me eriza la piel, de verdad. Me pone de muy mal humor. Por más que uno haya tenido un buen trato con la persona y que conoció una persona que no es la que es hoy. O la que cuentan hoy", continuó Barbieri.

Lucas Benvenuto y Jey Mammón

Dándole la razón, el panelista dijo: "Claro, no se mostraba de esa manera". "No, claro que no. Estamos hablando de Jey Mammón, que no la debe estar pasando nada bien", expresó la conductora. "Está pasando el peor momento de su vida y de su carrera", sumó Estefi Berardi.

Dejando en claro su opinión, Pampito cruzó a sus compañeras: "El peor momento de su vida lo está pasando Lucas. Perdón (que lo diga)". Revisando lo que había dicho, Barbieri reconoció: "Muy bien. Nos tapaste la boca. Estuviste muy bien". "Lucas hace mucho que la viene pasando mal", dijo también Berardi sumándose a la reflexión.

D.M