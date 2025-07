Pampita volvió a estar en el centro de miradas de todos, luego de que se confirmara la separación con Martín Pepa. Tras la escandalosa ruptura con Roberto García Moritán, la modelo había apostado a su amor por el polista, a quien lo conocía desde el viaje de egresados. Sin embargo, no se pudo dar. Este lunes 21 de julio, Carolina Ardohaín se comunicó con Pepe Ochoa y contó los detalles de la decisión. Los usuarios de las redes sociales no dejaron pasar un particular detalle que conecta a ambas separaciones.

Pampita

El particular detalle de Pampita al anunciar sus separaciones

En las últimas horas, en el streaming de Bondi, Pampita se comunicó con Pepe Ochoa y anunció su separación de Martín Pepa. Ella y el polista comenzaron una relación a finales de 2024, luego de que ella se divorciara de Roberto García Moritán, el padre de su hija más chica. Durante meses, construyeron una relación basada en diversos viajes a diferentes países, debido al trabajo de Pepa, y para poder estar juntos por unos días. Sin embargo, su plan no funcionó.

Es en este punto que las redes sociales comenzaron a viralizar la noticia, y comentaron sobre las anteriores separaciones de Carolina Ardohaín. La modelo fue protagonista de diversas rupturas que sorprendieron a los usuarios, y una de ellas fue la de García Moritán, en medio de rumores de infidelidades por parte de él. Finalmente, se confirmaron, y ellos expusieron que manejan una relación cordial para darle la mejor infancia a Anita. Pero hubo un detalle que no dejaron pasar, y que unió a las últimas dos rupturas.

Pampita, Martín Pepa, Roberto García Moritán

En aquel momento, cuando aún se debatían sobre las infidelidades y cuándo había sido la separación, Pampita compartió diversas capturas de pantallas de conversaciones que tenía con Roberto García Moritán, y expuso la fecha exacta: el 20 de septiembre se terminó su relación. En este caso, con Martín Pepa, a la hora de conversar con Pepe Ochoa, también eligió ser tajante con los días, y no generó confusiones sobre cuánto tiempo llevaban separados: el 9 de julio se habría terminado todo.

Pampita, Martín Pepa, Roberto García Moritán

Muchos usuarios remarcaron este detalle de Pampita de nombrar las fechas exactas de sus separaciones. Lejos de querer generar confusiones y complicaciones, la modelo busca aclarar las dudas de los curiosos sobre sus relaciones. Tras esta decisión, se alejó de las largas declaraciones y se dedicó a pasar sus días junto a sus hijos en la Patagonia. En su cuenta de Instagram, no se refirió a sus ruptura y se dedicó a compartir los mejores momentos con Benicio, Beltrán y Anita.

A.E