El romance de Pampita y Martín Pepa comenzó cuando ellos se conocieron en un viaje de egresados, hace años atrás. Sin embargo, no perduró en ese momento y volvieron a conectarse a fines del 2024, cuando ambos estaban solteros. La pareja decidió mantenerse unida a través de meses de viajes para poder reencontrarse y diversos rumores de compromiso, que surgían en los medios de comunicación. Pero el final no sería el que muchos esperaban. En conversación con Pepe Ochoa, Carolina Ardohaín confirmó su separación y reveló los detalles del mismo.

Pampita confirmó su separación de Martín Pepa

En Mujeres Argentinas (Canal 13), este lunes 21 de julio, Gustavo Méndez dio la exclusiva, y anunció el último momento de la separación de Pampita y Martín Pepa. La modelo volvió de un viaje a los Estados Unidos, que realizó para visitarlo, y juntos viajaron por Europa. Sin embargo, en las últimas horas, se dio a conocer la ruptura, y las redes sociales quedaron impactadas. El periodista dio algunos de los motivos que él se enteró, pero, hasta el momento, ninguno de los protagonistas se había pronunciado.

"Habría terminado entre el jueves y viernes por un llamado telefónico", detalló el periodista al aire, y contó que habría sido una decisión de él. Por su parte, en el streaming de Bondi, también se refirieron a este último momento y Pepe Ochoa optó por la posibilidad de que la distancia los habría dañado. Ambos habían hecho varios viajes por el mundo para poder vivir momentos juntos. En ocasiones, él volvía a la Argentina, mientras que ella también se tomaba sus vacaciones o trabajos en Europa o Estados Unidos.

Pero, y para terminar con los rumores que comenzaron a surgir, Carolina Ardohaín se comunicó con Ochoa, y reveló los detalles de su separación. "Me separé el 9 de julio", le contó al conductor del streaming. Él no dudó en seguirle preguntando, pero ella dejó de responder y no explicó quién había tomado la decisión. Las redes sociales hicieron lo suyo y denotaron ciertas actitudes que tuvo la modelo en programas de televisión tras esa fecha establecida.

La separación de Pampita y Martín Pepa cayó como balde de agua fría a todos los fanáticos que estaban fascinados por la pareja. De una confirmación en las sombras, pasando por una relación que se mantuvo íntima en la mayor parte, hasta llegar a este momento, la modelo y el polista demostraron que lucharon por su amor durante un tiempo. Él aún no eliminó las fotografías que había subido con ella en su Instagram, mientras que Carolina Ardohaín sigue mostrando su viaje a la Patagonia con sus hijos y se aleja de las confirmaciones en redes sociales.

