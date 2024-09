La relación entre Pampita y Roberto García Moritán está en caída libre. Tras una relación de cinco años, llena de gestos románticos, momentos de película y una hermosa hija pequeña, la pareja estaría atravesando su divorcio. Las razones podrían ser infidelidades, mala convivencia y el trabajo de cada uno, que cumple un rol más importante en la historia de lo que parece.

De un casamiento de película a un divorcio escandaloso: cronología de la historia de Pampita y Roberto García Moritán

Oriana Montanelli, una amiga en común, y las redes sociales fueron las encargadas de unir a estas personas de mundos completamente diferentes. Pampita fue la primera que avanzó. "Me gustó porque se veía que era re buen papá, que trabajaba, lo que hacía. Eso y la palabra de mi amiga fueron fundamentales", reveló hace varios años atrás, en su programa de televisión. Él tenía su Instagram privado, y esperó unas horas en aceptarla, para no quedar tan desesperado. Luego de eso, mantuvieron una relación exclusivamente de chats por un mes entero.

El compromiso llegó más rápido de lo que todos esperaban. En octubre del 2019, tres meses después de haberse conocido, García Moritán sorprendió a Pampita durante un viaje a Punta Cana con una propuesta espectacular; y el 22 de noviembre se llevó a cabo la fabulosa boda. Con una gran fiesta para 250 invitados en el Palacio Sans Souci, la pareja dio el sí y se fueron de luna de miel por cinco días a París.

Sin embargo, el mejor momento de sus vidas llegaría el 22 de julio de 2021: Ana García Moritán. La pequeña logró ensamblar a la familia, y se volvió muy querida en el mundo de la televisión. El político y la modelo vivieron unos tres años llenos de amor, regalos inesperados y momentos de película. “Siempre me hace sorpresas”, confesó ella en más de una ocasión.

Pero esta historia no es un cuento de hadas, y no termina con un final feliz. Pampita es una reconocida modelo, y Roberto García Moritán es Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Los tiempos juntos comenzaron a ser cada vez menores, hasta que fue imposible ocultar su distanciamiento. Varios medios de comunicación, notaron su lejanía y todo explotó cuando descubrieron que él no estaba durmiendo en la casa que compartían con ella.

En esa línea, en LAM, aseguraron que se cometió el peor de los pecados y habría sido una de las razones del futuro divorcio: infidelidad. Yanina Latorre reveló que García Moritán no solo habría sido infiel con una peluquera y una empleada de su ministerio, sino también con una reconocida periodista política. La situación escaló tan alto que Pampita decidió dejar de usar la alianza que los unía en matrimonio.

Las angelitas y Ángel de Brito confirmaron, finalmente, que se estaría llevando a cabo el divorcio. Fernando Burlando representa a la modelo, mientras el político se hospeda en el Hotel Faena de Puerto Madero. Ninguno de los protagonistas se pronunció al respecto; por el contrario, en sus redes sociales siguen mostrando sus trabajos personales. Sin embargo, todo apunta a que éste es el final de Pampita y Roberto García Moritán.

A.E